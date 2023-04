C’est décidé, vous êtes à la recherche de votre nouvelle voiture. Mais entre achat avec un crédit auto, location longue durée, vous êtes perdu et n’arrivez pas à vous y retrouver. Normal, on a pensé à vous et on répond à la question : faut-il acheter ou louer une voiture ?

Notre dossier acheter ou louer une voiture

Pour construire notre dossier « acheter ou louer une voiture », nous avons commencé par chercher toutes les questions que vous vous posez au moment de financer votre achat de véhicule. Puis nous y avons répondu de manière claire, simple et directe.

Qu’est-ce que la Location Longue Durée d’une voiture ?

Avec une LLD, c’est-à-dire une « location longue durée », vous bénéficiez avant tout d’avantages financiers. Vous payez des mensualités modérées (jusqu’à 15% de moins que pour un crédit auto). Avec une formule « tout compris », de plus, vous maîtrisez les coûts d’assurance et d’entretien du véhicule. Cependant, la location longue durée d’un véhicule comporte aussi quelques contraintes…

Quels sont les inconvénients d’une LLD pour acheter ou louer une voiture ?

Lorsque vous choisissez une LLD, attention à la limite imposée du kilométrage annuel : autour de 15.000 kilomètres pour une voiture essence et 25.000 pour une diesel. D’autre part, aucune rayure ne sera tolérée sur le véhicule lorsque vous le rendrez et, même s’il était volé, vous devriez continuer à en payer la location, sauf si vous avez souscrit une garantie spécifique ! Enfin, vous n’êtes pas propriétaire de votre voiture. Pour cela, mieux vaut opter pour une LOA.

Qu’est-ce que la Location avec Option d’Achat ?

C’est une formule de location, mais qui inclut l’option d’achat. En d’autres termes, au bout de quelques années, vous avez la possibilité d’acheter le véhicule si vous le souhaitez. Dans un sens, la LOA est une option intéressante financièrement. Avec la Location avec Option d’Achat, pendant les 3 premières années, l’entretien du véhicule est compris dans les frais de location, qui sont souvent inférieurs aux mensualités d’un crédit. Sans compter que, dès la quatrième année, vous pouvez acheter le véhicule à d’excellentes conditions, pour un prix équivalant à la moitié de sa valeur initiale. Vous conciliez ainsi les avantages de la location et de l’achat !

Et les inconvénients de la LOA, quels sont-ils ?

– Ils dépendent du type de véhicule. Pour une petite citadine, par exemple, le prix de revente au bout de 3 ans est souvent supérieur aux économies réalisées avec la LOA. Donc vous auriez eu intérêt à envisager directement un achat ! Et si vous pensez plutôt à une grosse berline, demandez-vous si vous pourrez l’acheter avant qu’elle n’ait trop perdu de sa valeur, c’est-à-dire dans les 3 ans ? Car sinon, mieux vaut opter pour un crédit ou un prêt personnel !

Finalement, faut-il acheter ou louer une voiture ?

Avec ces explications, vous avez de quoi étudier la question. Mais rappelez-vous : si vous roulez peu, la LLD est sans doute faite pour vous. Vous souhaitez profiter de conditions avantageuses pour acheter une grosse voiture, pensez à la LOA. Et si vous ne rentrez dans aucune de ces catégories, n’oubliez pas la solution du crédit auto traditionnel ! Dans tous les cas, nous sommes à votre service si vous avez besoin d’un accompagnement personnalisé.