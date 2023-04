Comment financer l’achat de ma voiture ?

Je change de voiture ! Question financement, j’hésite entre l’acheter cash ou à crédit, voire à la louer ! Quelle solution est faite pour moi ? Si je n’ai pas d’apport, puis-je quand même monter mon dossier et financer l’achat de ma voiture ? Je travaille, mais je n’ai pas de CDI, quelle solution puis-je trouver ? Faisons le point sur tout ce que je dois savoir pour financer ma voiture.

Notre sommaire pour répondre à vos questions pour « financer l’achat de ma voiture » :

Pour vous aider à tout comprendre sur le financement de votre voiture, nous avons structuré notre article en trois grands thèmes. D’abord, le B-A-BA du financement automobile. Puis les différentes possibilités qui s’offrent à vous. Et enfin, les conditions à réunir pour obtenir votre crédit. Dans le détail, cela donne :

Que dois-je savoir avant de me décider pour un financement ?

Vous voulez changer de voiture, mais avant de vous lancer, vous devez d’abord calculer la somme dont vous allez avoir besoin.

Simplement, commencez par déterminer le coût global que représente votre voiture. Tenez compte bien évidemment du prix d’achat, mais n’oubliez pas les frais et taxes de mise en circulation. Votre budget auto doit aussi inclure l’entretien du véhicule, le carburant, les assurances, etc. Tout cela vous donne une bonne visibilité du montant que vous devez financer lors de l’achat de votre voiture.

J’ai assez d’argent pour payer comptant, est-ce une bonne idée ?

Cela dépend ! Payer comptant est parfois une bonne option, mais pensez à conserver un montant minimum d’épargne de précaution. Dans ce cas, il vaut mieux partir sur un crédit auto et conserver vos liquidités. Pour acheter une voiture neuve, qui va perdre 25% de sa valeur la première année [1], c’est sans doute la meilleure option. Pour une voiture d’occasion, acheter comptant peut être une bonne idée, car les sommes engagées sont moins importantes.

À qui puis-je m’adresser, à part à mon banquier ?

Concessionnaires, mandataires, distributeurs en ligne… Tous ces acteurs peuvent tout à fait vous proposer de financer l’achat de votre voiture neuve ou d’occasion. Attention néanmoins, les taux sont souvent plus élevés que ceux pratiqués par les établissements bancaires, car le professionnel passe lui-même par un organisme de crédit. Prenez le temps de comparer plusieurs offres et le détail des conditions proposées avant de vous engager !

Quelles sont les possibilités pour financer l’achat de ma voiture ?

Crédit auto, à la consommation ou ballon, leasing (LLD et LOA), avec ou sans apport, les possibilités de financement sont nombreuses. Pour choisir la plus intéressante, tout dépend de vos besoins et de votre projet !

Puis-je obtenir un crédit auto pour financer l’achat de ma voiture ?

En tout cas, vous pouvez le demander ! Quel que soit l’établissement, on vérifie d’abord la solidité de votre dossier. Si elle est satisfaisante, vous obtenez une offre de crédit auto, dont le taux moyen varie selon la durée d’emprunt, le montant financé et votre profil. Notez que si vous avez d’autres contrats chez lui (assurance voiture ou immobilière, compte courant, épargne…), l’établissement est plus à même d’apprécier votre demande de financement.

Un crédit auto sans apport, est-ce possible ?

Oui, bien sûr ! Vous n’êtes pas obligé de disposer d’un apport pour souscrire un crédit auto. Mais soyons clairs : vos mensualités risquent d’être plus élevées ou la durée de votre emprunt risque d’être plus longue. Le bon moyen de vous constituer un apport, c’est de revendre votre ancienne voiture ! Négociez avec le concessionnaire s’il veut vous la racheter, ou passez une petite annonce sur un site Internet ou dans un journal local.

Puis-je souscrire à un crédit à la consommation pour financer l’achat de ma voiture ?

Le crédit auto est un crédit affecté : les fonds sont débloqués lorsque vous achetez votre voiture. Mais vous n’êtes pas obligé de souscrire un crédit auto dédié. Pour plus de liberté, vous pouvez tout à fait demander un crédit à la consommation. L’avantage, c’est que vous pouvez affecter une partie de l’argent comme vous le souhaitez, par exemple pour financer les frais annexes liés à l’achat de votre voiture. L’inconvénient, c’est que le montant que vous pouvez emprunter peut être plus faible, et que le taux d’intérêt est parfois plus élevé.

Puis-je obtenir une LOA ou une LLD sans apport ?

Dans la plupart des cas, l’absence d’apport n’est pas un problème. Pour financer votre voiture neuve ou d’occasion, vous pouvez louer votre voiture en souscrivant une LLD ou une LOA sans apport. Mais les conditions sont souvent moins avantageuses : mensualités plus longues ou plus élevées, dépôt de garantie plus important…

Je n’ai pas d’apport, le crédit différé est-il une bonne option ?

C’est peut-être une solution adaptée à votre situation : le remboursement d’un crédit différé débute plusieurs mois après l’achat de la voiture. Ce laps de temps peut vous permettre de vendre votre ancien véhicule, ou d’attendre une rentrée d’argent.

Attention : ce type de crédit est souvent proposé à un taux plus élevé que le prêt auto ou à la consommation classique, votre voiture vous reviendra donc plus cher !

J’ai entendu parler du crédit ballon, quel est le principe ?

Le crédit ballon est valable pour tous les types de véhicule, mais il est souvent proposé pour financer l’achat d’une voiture neuve, plutôt haut de gamme. Sur le principe, il ressemble à une LOA ou une LLD. Il s’étale sur une période comprise entre un et quatre ans, avec un kilométrage prédéfini, mais les mensualités sont moins élevées que dans un crédit auto classique, car vous ne payez que les intérêts pendant la durée du prêt. En contrepartie, vous versez au départ un dépôt de garantie compris entre 5 et 20% du prix d’achat du véhicule.

Quelles sont les modalités pour obtenir un crédit auto ?

Prenez de l’avance dans votre demande de crédit auto, en préparant les pièces nécessaires à votre dossier. Même sans CDI, des solutions peuvent vous être proposées. Et si vous prévoyez une prochaine rentrée d’argent, vous pouvez même envisager un remboursement anticipé.

De quelles pièces ai-je besoin pour mon dossier de crédit auto ?

Vous devez simplement justifier de votre identité et de votre situation conjugale. Donc, prévoyez des copies de votre carte d’identité ou de votre passeport, ainsi que de votre livret de famille et/ou jugement de divorce. Vous devrez aussi produire des documents prouvant votre lieu de résidence, qui différent si vous êtes locataire, propriétaire ou occupant à titre gratuit. Enfin, vous devrez justifier de vos ressources, avec notamment des fiches de paie si vous êtes salarié, ou des bilans si vous êtes gérant ou si vous exercez en libéral.

Même si vous ne travaillez pas en CDI, vous avez peut-être certaines garanties financières à faire valoir, telles que de l’argent placé, des biens mobiliers ou immobiliers ou encore une caution solidaire ? Dans ce cas, rapprochez-vous de votre conseiller pour lui demander un crédit auto ou un prêt à la consommation pour acheter votre voiture.

Et si je suis au chômage, puis-je financer l’achat de ma voiture ?

Des solutions sont possibles si vous êtes au chômage. L’ADIE propose des micro-crédits pour financer l’achat d’une voiture. Si vous travaillez en intérim, vous pouvez solliciter un crédit FASTT, de 1 200 à 12 000 €. Dernière possibilité, les prêts à taux zéro proposés par la CAF, un bon moyen d’obtenir des fonds suffisants pour l’achat d’une voiture neuve.

Puis-je rembourser mon crédit auto par anticipation ?

Oui, vous avez le droit de le faire sans motif à donner et à tout moment. Vous pouvez donc solder votre crédit auto plus rapidement que prévu, en respectant les conditions prévues par la Loi Lagarde.

Retenez que si vous remboursez moins de 10 000 €, c’est sans pénalité. Au-delà, rapprochez-vous de votre conseiller, qui vous aidera à calculer la meilleure option.

Maintenant que vous savez tout sur le financement de l’achat d’une voiture, il ne vous reste plus qu’à choisir la formule qui correspond le mieux à vos besoins !

