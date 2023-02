Petite Surface Immobilier : une Solution pour Diversifier votre Patrimoine

Petite Surface Immobilier : en matière d’immobilier locatif, les petites surfaces s’avèrent souvent plus rentables que les biens immobiliers classiques. Quels sont leurs avantages pour les investisseurs ? Où et comment acheter ? Le point sur les biens immobiliers de petite surface.

Réduire le montant de votre investissement unitaire

Pour investir dans une petite surface, le ticket d’entrée est plus accessible. Certes, le prix au mètre carré d’un studio ou d’une chambre est souvent plus élevé que celui d’un bien immobilier classique. Mais au global, le montant de votre investissement reste limité.

Cela vous permet par exemple de réaliser un premier investissement locatif en limitant le recours à l’emprunt. Ou si votre patrimoine est plus important, les petites surfaces vous permettent d’investir dans plusieurs biens. Vous répartissez vos risques de vacance ou d’impayés de loyer. Et au moment de vendre votre appartement, la transaction sera plus rapide.

Petit Appartement pour réduire le montant de l’investissement immobilier

Petite Surface Immobilier : Augmenter votre rendement locatif

Au mètre carré, un studio se loue souvent plus cher qu’un appartement de moyenne ou grande surface. Cela vous offre un potentiel de rentabilité plus élevé, notamment sur les marchés immobiliers où la demande locative est importante. A Paris, il est possible d’obtenir un rendement locatif brut de l’ordre de 5 % pour un studio, contre 3,5 % pour un T2.

Selon que votre bien soit situé dans une zone tendue ou non, les logements de petite surface ont également un autre avantage : vous permettre d’ajuster vos niveaux de loyer à chaque fois que votre locataire change. Or, c’est souvent le cas lorsque vous louez un studio ou une chambre à un étudiant ou un jeune actif.

Enfin, vous pouvez également compter sur des périodes de vacance réduites : les biens de petites surfaces trouvent facilement preneurs.

Les petites surfaces immobilières trouvent facilement des locataires

Choisir entre plusieurs types de location

Les petites surfaces vous permettent plus facilement d’optimiser votre investissement locatif, en choisissant le type de location le plus adapté.

En plus de la location vide traditionnelle, la location en meublé est parfaitement adaptée aux petites surfaces :

un logement tout équipé dans lequel le locataire emménage facilement ;

un bail réduit à 1 an (ou 9 mois pour les étudiants) ;

la possibilité de réaliser des locations saisonnières dans la plupart des villes touristiques.

A condition de louer en meublé, vous pouvez opter pour le statut de LMNP (loueur meublé non professionnel) ou LMP (loueur meublé professionnel), et profiter des avantages fiscaux associés, comme la déduction de nombreux frais de vos revenus fonciers.

Petite Surface Immobilier : optimiser le rendement

Petite Surface Immobilier : Optimiser l’emplacement de votre investissement locatif

La demande locative pour les petites surfaces est importante dans Paris intra-muros, l’Île-de-France et les principales villes universitaires. Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rennes… Les exemples ne manquent pas de métropoles régionales dans lesquelles les étudiants et les jeunes actifs ont des difficultés à trouver un logement correspondant à leurs besoins.

Pour les investisseurs particuliers, cette situation offre de nombreuses opportunités pour combiner rentabilité locative à court-terme et recherche de plus-value à moyen ou long terme :

dans l’ancien, cela peut passer par l’acquisition d’un studio ou d’une chambre avec un emplacement premium en centre-ville ;

dans le neuf, il est possible d’investir dans un bien de petite surface situé en périphérie mais dans un quartier dynamique, bien desservi par les transports en commun.