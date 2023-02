Meilleurs Films sur la Bourse, la Finance et les Marchés : Notre Sélection

La finance a inspiré et inspire encore les cinéastes du monde entier. Les films sur la Bourse, les marchés financiers et la finance sont des thèmes exceptionnels à la fois divertissants et intéressants. Pour découvrir des perspectives originales sur les rouages de la finance mondiale, nous vous avons concocté une sélection des meilleurs films sur la bourse et les marchés. Vous saurez tout : thématiques, acteurs, réalisateurs… Vous êtes passionné par la Bourse ? Ou vous êtes simplement désireux d’en savoir plus sur le sujet ? C’est à vous que l’on a pensé en réalisant notre classement.

Les 10 Meilleurs Films sur la Bourse (et un bonus en intégralité)

Le marché financier et ses mécanismes fascinants ont inspiré les cinéastes du monde entier depuis près de 5 décennies. Voici notre sélection des 10 meilleurs films centrés sur la bourse.

Traders, sur la chute de la banque Barings à Hong Kong

Traders (1999), le film incontournable sur Nick Leeson

Commençons ce top 10 des meilleurs films sur la bourse avec « Traders » sorti en 1999, raconte l’histoire vraie de Nick Leeson, trader britannique ambitieux et naïf qui a fait sombrer l’une des institutions les plus anciennes et solides du Royaume-Uni. La Barings était la Banque de la Reine d’Angleterre. Elle a sombré à cause des manipulations boursières de Nick Leeson. Ce personnage haut en couleurs est campé par Ewan McGregor. C’est sans doute l’une des meilleures portes d’entrée pour découvrir le monde de la bourse, sa flamboyance et ses dangers insondables. L’originalité est aussi de se concentrer sur la City plutôt que sur Wall Street.

Et voici la bande-annonce de Traders (en bande originale, pour bien vous imprégner de l’ambiance incroyable de ce film).

Chacun a sa propre vision du monde de la finance, souvent nourrie de mythes et d’idées reçues. Le trader peut passer d’un noble lion régnant sur une jungle dense et hostile à un homme sans foi ni loi, en bref un monde de vis de compétition et d’excès en tout genre. Mais comment raconter ces milliers d’histoires jusqu’ici murmurées entre initiés si ce n’est par le cinéma ?

Crash (2009) avec Gilles Lellouche, parmi les meilleurs films sur la bourse

Non, il n’y a pas que des films américains ou anglais dans notre sélection ! « Crash » est un film francophone qui raconte l’histoire d’Erwan Kermor, un trader français expatrié à New York, joué par Gilles Lellouche. « Crash » est ambitieux à la fois par sa localisation à New York et par son sujet qui traite de l’ambition démesurée d’un trader qui ne se satisfait de rien. Le film raconte comment Erwan va parier et spéculer sur un lien entre les variations climatiques et les flux financiers, en dépassant largement les limites autorisées pour le contrôle des risques.

Avec une résonance actuelle avec la menace du dérèglement climatique dans le monde de la finance, « Crash » est un film accessible aux non-initiés, même s’il puise dans des affaires récentes aux États-Unis. En vidéo, retrouvez la bande-annonce du film Crash :

Les initiés (2000), sur le quotidien d’une salle de marchés

« Les initiés » sorti en 2000, ce long métrage réalisé par l’américain Ben Junger dépeint le quotidien d’une salle de marché, où des jeunes magna des marchés financiers cherchent à réussir en bourse par n’importe quel moyen. « Les initiés » est particulièrement intéressant car il prend à contre-pied la mythologie financière. Le monde de la bourse n’est pas fait que de rayonnante réussite, il est aussi peuplé de requins affamés voire de vampires.

L’équipe du centre JT Marlins n’hésite pas à proposer leurs offres à des gens qui n’en n’ont pas toujours besoin, non sans empocher d’énormes commissions. Le protagoniste, Davis, à peine 19 ans, cherche à briller et à gagner son premier million de dollars ainsi que l’estime de son père. Ce film prend un angle original, à contre-pied de la mythologie financière.

Comme le montre cet extrait vidéo des Initiés, centré sur une séquence de motivation hors du commun. Découvrez cet extrait emblématique du film Les initiés en vidéo :

Aux Etats-Unis, le film est sorti sous le nom de « Boiler Room ». Parmi les jeunes hommes recrutés par la société de courtage illégale, on retrouve Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Ron Rifkin, Ben Affleck… On y découvre le monde des arnaques en bourse, la pression et l’intensité de la vie d’un courtier en bourse. Voici un autre extrait de ce film sur les rouages du monde financier.

Arbitrage (2012), un surprenant Richard Geere en financier repenti

Au numéro 8, « Arbitrage » sorti en 2012, Richard Gere impose dans ce thriller américain. Le film raconte l’histoire fictive de Robert Miller, un puissant homme d’affaires qui doit se battre pour sauver sa réputation et sa famille après avoir commis une erreur financière qui pourrait tout perdre. Pas évident de voir Richard Gere dans la peau d’un magnat de la finance. Mais finalement, l’acteur américain tire son épingle du jeu.

Le film aborde les thèmes de la moralité, de la culpabilité et de la rédemption, tout en offrant un aperçu fascinant de l’univers de la finance hautement compétitif. En vidéo, cette bande-annonce d’Arbitrage offre un aperçu intrigant de la psychologie des traders et de la pression qui pèse sur eux.

Découvrez la bande-annonce en français du film Arbitrage avec un surprenant Richard Geere :

Equity (2016), une vision féministe du monde de la finance

« Equity » est un film américain réalisé par Meera Menon et met en vedette Anna Gunn dans le rôle d’une banquière d’investissement qui se retrouve prise dans un scandale de corruption.

Le film aborde les thèmes de la discrimination de genre et de l’éthique dans le monde de la finance et montre comment les femmes doivent lutter contre les préjugés et les obstacles pour réussir dans un milieu dominé par les hommes.

Margin Call (2011), une distribution exceptionnelle pour l’un des meilleurs films sur la bourse

Au numéro 6, « Margin Call » sorti en 2011, réalisé par J.C Chandor, raconte les heures qui ont précédé la crise financière de 2008.

Le casting de Margin Call est incroyable pour un film consacré au secteur bancaire. Kevin Spacey, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Stanley Tucci, Demi Moore, Simon Baker et même le jeune Penn Badgley.

Le film suit les employés d’une entreprise de courtage qui découvre qu’ils sont sur le point de faire faillite en raison d’une erreur de calcul massives. Il montre comment les décisions prises par les employés de haut niveau ont un impact sur les employés de bas niveau, et comment les actions de ces derniers ont un impact sur l’économie mondiale.

Ma Part du Gâteau (2011), sur le quotidien du trader

« Ma part du gâteau » sorti en 2011 est un film de Cédric Klapisch avec Gilles Lellouche dans le premier rôle. Il raconte l’histoire d’un trader et des réalités de sa vie, de son métier. Cela rend Ma part du gâteau particulièrement original. Il ne se contente pas de montrer le faste de la vie d’un trader mais rappelle surtout les réalités de tout à chacun.

Cédric Klapisch s’attache à décrypter les aspects humains et personnels d’un monde souvent décrit comme froid, calculateur et insensible. L’angle du film est aussi de montrer les conséquences de la spéculation financière sur l’économie réelle. La rencontre avec Karin Viard va changer la vie du trader joué par Gilles Lellouche.

« Le Sucre » (1978), les dessous de la spéculation financière

Vraiment ? Un film français des années 1970 dans notre sélection des meilleurs films sur la Bourse ? Et oui, c’est sans hésiter que nous avons intégré « Le Sucre » dans notre classement. Le film est réalisé par Jacques Rouffio. Il met en vedette Jean Carmet, Gérard Depardieu et Michel Piccoli. Trois acteurs emblématiques des années 1970 qui se révèlent sous leur meilleur jour dans ce film sur la spéculation.

« Le sucre » raconte la ruine d’un petit épargnant (fictif…) après l’explosion de la bulle spéculative sur le marché du sucre au début des années 1970. Avec quatre nominations aux Césars, il montre que le monde du courtage est tout imprévisible qu’impitoyable. C’est ce que révèle en vidéo, cet extrait du « Sucre ». Un incontournable si vous êtes fan de finance :

The Big Short (2015) ou comment gagner en Bourse quand tout le monde perd…

« The Big Short » est un film américain réalisé par Adam McKay qui raconte l’histoire vraie de traders qui ont réussi à prévoir et à profiter de la crise des « subprimes » de 2008.

Le film met en vedette Brad Pitt, Christian Bale, Steve Carell et Ryan Gosling dans les rôles principaux et offre une analyse détaillée de la crise financière avec des explications simples pour les non-initiés.

En vidéo, cet extrait de The Big Short avec Steve Carell donne le ton de ce film iconoclaste. C’est technique, c’est précis, mais si vous vous accrochez, vous y trouverez une histoire exceptionnelle.

Le Loup de Wall Street avec Leonardo Dicaprio

Le loup de Wall Street (2013) de Martin Scorsese avec Dicaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey… Au top des Meilleurs Films sur la Bourse

« The Wolf of Wall Street » sorti en 2013 est réalisé par Martin Scorsese et interprété par un magistral Leonardo DiCaprio. C’est l’histoire vraie (mais romancée dans l’inimitable style de Scorsese) de Jordan Belfort, un courtier en bourse ambitieux. Il réussit à devenir millionnaire en utilisant des techniques de vente illégales et en dirigeant une entreprise de courtage frauduleuse.

Le film montre les excès de l’argent, de la drogue et du pouvoir qui ont accompagné sa vie professionnelle et personnelle. Il est un aperçu saisissant des conséquences désastreuses de la cupidité et de l’éthique douteuse dans le monde de la finance.

Parmi les scènes iconiques du Loup de Wall-Street, ne ratez pas ce déjeuner entre Leonardo Dicaprio et Matthew McConaughey. La vidéo est exceptionnelle :

Conclusion : les 10 meilleurs films sur la finance

Ces 10 films (qui ne sont que des fictions rappelons-le) offrent des perspectives variées sur les thèmes de la finance et de la bourse. Chacun avec son style, ils abordent l’ambition démesurée des traders, la cupidité des banquiers, la discrimination de genre ou encore l’éthique défaillante dans un secteur financier calculateur. Ces 10 films permettent aussi de tirer des enseignements précieux sur le fonctionnement de l’économie et de la société dans son ensemble.

En bonus : un documentaire en intégralité, Inside Job (2010), pour comprendre la grande crise financière

En 2010, « Inside Job » a remporté un Oscar pour son analyse des causes de la crise financière américaine devenue internationale. Ce documentaire de Charles Ferguson s’appuie sur de nombreuses interviews avec des financiers, des politiques, des journalistes et des universitaires réputés tels que Nouriel Roubini, Barney Frank, George Soros.

Dominique Strauss-Kahn et Christine Lagarde font également partie des personnalités de la finance internationale interrogées dans Inside Job. Le documentaire est incontournable pour tous ceux qui s’intéressent aux rouages de la finance. Ici, vous pouvez le visionner en intégralité et en version originale. Regardez Inside Job en vidéo :