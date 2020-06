Les destinations urbaines, nouvelles stars du tourisme mondial

L’attrait touristique des villes est irrésistible. Au cours des 100 dernières années, les attitudes à l’égard de la vie urbaine ont changé de façon remarquable. En 1900, seulement 15% de la population mondiale vivait dans les villes. L’année 2008 a été le point de basculement avec un plus grand nombre de personnes vivant en milieu urbain qu’en milieu rural. Aujourd’hui, il y a 33 mégalopoles de plus de 10 millions d’habitants et six autres s’ajouteront d’ici 2030.

L’attraction touristique des mégapoles mondiales

Les villes sont importantes pour les entreprises, car elles concentrent la richesse, les revenus et les opportunités d’affaires. La deuxième ville du classement de cette année, Bangkok, a généré plus de la moitié du PIB de la Thaïlande en 2017, bien qu’elle ne représente que 1,5% de la superficie totale du pays.

Compte tenu de l’augmentation de la population et du nombre de visiteurs, les ressources et les atouts de la ville seront sollicités à l’extrême. Des initiatives de villes intelligentes sont nécessaires dans les villes en développement à croissance rapide pour aider à gérer les effets d’une forte croissance de la population et du nombre de visiteurs.

Le surpeuplement étant de plus en plus répandu, les offices de tourisme des villes se tournent vers un avenir dans lequel ils chercheront à attirer le » bon » voyageur. On s’aperçoit de plus en plus que se concentrer sur le volume n’est pas la bonne approche en soi. Au contraire, la valeur ajoutée qu’apportent les différents types de touristes devient de plus en plus importante dans des villes comme Londres, Lisbonne ou New-York.

Le boom des destinations urbaines

Les arrivées mondiales devraient augmenter de 5 % pour atteindre 1,4 milliard de voyages en 2018. Dans le même temps, les arrivées dans les 100 premières destinations urbaines de cette année devraient augmenter de 7,5 %. Dans des villes comme Londres, Lisbonne ou New-York, cette tendance s’inscrit dans la continuité d’une tendance qui voit les villes les plus performantes surperformer la croissance des arrivées mondiales, avec des centres urbains qui étendent leur importance pour l’industrie mondiale du voyage. Dans le classement de cette année, l’Asie poursuit sa progression. La région compte 41 des 100 premières villes du classement. Ce nombre a augmenté régulièrement, passant de 37 en 2012 à 37 en 2009.



La région du Moyen-Orient et de l’Afrique est la plus grande perdante, avec des villes comme Jerba et Sousse en Tunisie ou Charm el-Cheikh en Égypte qui ont chuté du classement ces dernières années, principalement en raison d’attaques terroristes et de la baisse de la demande qui a suivi. Le Caire, cependant, connaît une résurgence.

Le Japon et l’Inde se distinguent par leur forte croissance du nombre d’arrivées dans les villes. Des villes comme Osaka et Chiba ont connu une croissance annuelle moyenne de 43 % et 35 %, respectivement, entre 2012 et 2017. Delhi et Mumbai connaissent également une croissance annuelle moyenne de plus de 20 %. Cette année, les dix premières villes ont enregistré une croissance moyenne de 3,9 % au cours de la même période.

