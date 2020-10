La pétition en ligne pour demander une hausse des retraites et pensions

Voici la pétition dont tout le monde parle : une retraitée a recueilli pas moins de 85 000 signatures pour la hausse des retraites.

Direction Nancy, pour y retrouver une retraitée de 68 ans, qui demande à ce que l’indexation des retraites se base sur l’inflation. Cela permettrait bien des changements pour tous les retraités, d’autant que la Nancéienne connaît “des personnes avec 600 euros par mois qui font les poubelles »



Très en colère contre le gouvernement et contre la situation préoccupante de nombreux retraités, cette retraitée a voulu se faire entendre. D’autant que la valorisation de 0,3 % des pensions du 1er janvier n’est pas là pour calmer les esprits. Surtout que ce chiffre est bien en dessous de l’inflation.

Francine Vergon s’indigne notamment du fait que “Les retraites n’ont plus été revalorisées depuis avril 2013 ce qui est scandaleux compte tenu de l’augmentation du coût de la vie.” Et les signatures ne cessent de s’accumuler. Depuis le 17 décembre dernier, plus de 90 000 personnes ont déjà signé cette pétition afin d’indexer les retraites sur l’inflation.



Une pétition pour les retraites



C’est à France Bleu Sud Lorraine Sud, que la retraitée touchant une pension de 954 euros par mois s’est exprimée : « Ma situation n’est pas florissante mais je pense surtout aux retraités qui ont moins ou rien du tout ». Avant d’expliquer que “Tous ceux qui ont une pension de retraite de moins de 1.000 euros par mois sont les grands oubliés des mesures annoncées par Macron.”

Comme beaucoup, cette retraitée ne pourra pas bénéficier de l’exonération élargie de la hausse de la CGV. Ne sont concernés, que les retraités qui touchent une pension supérieure à 1 200 euros par mois.



