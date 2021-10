Start-up Weekend Tunisie: 3 lieux, 3 dates, 3 rendez-vous

StartUpWeekEnd Tunisie 2011 revient. 3 dates, 3 lieux, 3 villes, 3 événements, qui ne manqueront pas de faire du bruit. 54 heures pour créer son entreprise, le temps d’un week-end.

Derrière chaque Start-Up se trouvent : une idée et un porteur de projet entouré par de bons collaborateurs et des meilleurs conseillers.

Beaucoup voudraient créer leur startup mais peu savent comment s’y prendre ! L’évènement Start-Up Week-End est une solution et un encadrement de cette ambition entrepreneuriale

Ouvert à tous, Start-Up Week-End réunit étudiants, développeurs, designers, experts en marketing, juristes, ingénieurs, comptables, investisseurs, entrepreneurs, business Angels ou tout simplement des personnes de futurs promoteurs. Pendant le week-end, les participants formeront des équipes et développeront leur esprit entrepreneurial, leur projet – sélectionné par un vote- et leur esprit de travail collaboratif.

Pour une ambiance studieuse et collaborative, les meilleures conditions de travail leurs seront garanties par des équipes d’organisations locales certifiant ainsi le succès de Startup WeekendTrip.

A cet événement exceptionnel correspond un plan média exceptionnel, piloté par une équipe Tuniso-Française composée d’étudiants, cadres d’entreprise et consultants. Regroupant ainsi 80 millions de contacts clients du 1 septembre au 31 Décembre 2011 en Tunisie, en Afrique, en Europe et toute la communauté Start-Up dans le monde.

Des conférences en Tunisie, en Suisse et en France pour relayer l’information avec l’aide d’une équipe sponsors et communications en place pour répondre aux entreprises désireuses de soutenir les entreprises de demain et peut être d’y investir, des invitations aux avant-premières et de potentiels membres du jury.

Le départ de cette série d’événements débutera à Sidi Bouzid, passant à Sfax et clôturant à Tunis.

Pour effectuer votre pré-inscription, il suffit de suivre le lien de chaque événement :

Startup Week-end Sidi Bouzid 14, 15, 16 Octobre2011 :Cliquezici

Startup Week-end Sfax 18, 19, 20 Novembre 2011 : Cliquez ici

Startup Week-end Tunis 16,17,18 Décembre 2011 : Cliquez ici

Partager : Twitter

Facebook