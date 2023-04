Regarder France 3 et l’émission Thalassa sur vivre de la mer un défi quotidien > Pour les téléspectateurs, l’émission Thalassa est un rendez-vous immanquable et très apprécié. Affichant des paysages incroyables tout en mettant en avant des défis constants, l’émission est plus qu’appréciable. Pour ne pas sortir de ses sentiers, Thalassa aborde une nouvelle fois le thème de la mer, et les défis qu’elle apporte.

Ce soir, que ce soit en Bretagne, en Normandie, en Charente-Maritime, ou même sur les côtes du Maroc, le téléspectateur pourra découvrir la véritable vie de tous ceux qui travaillent en mer pour notre plaisir.

En France, ils ne sont pas moins de 30 000 à travailler dans les milieux de la pêche et de la conchyliculture (élevage de coquillages), parvenant ainsi à propulser le pays au quatrième rang Européen des producteurs des produits de pêche.

Un bilan meilleur encore, la France parvient à se hisser en tant que leader continental sur le marché des huîtres. Plus qu’un métier, c’est un véritable choix de vie.

Le quotidien de ces travailleurs est fait de plaisirs, de contraintes et de dangers, dont nous ignorons pourtant tout.

Il est possible de regarder France 3 et l’émission Thalassa sur vivre de la mer un défi quotidien, à partir de 20 heures 55. Le reportage sera ensuite disponible en Replay Vidéo sur Internet.

Pourtant, que l’on soit à la maison ou au restaurant, c’est le fruit de leur travail qui figure en bonne place à nos tables, et c’est bien grâce à eux que les Français consomment, chaque année, une moyenne de 35 kilos de produits de la mer.

Mais quels chemins ont-ils parcouru avant d’arriver dans nos assiettes ? Et surtout, au prix de quels efforts ? Ce soir, l’émission Thalassa revient sur ces questions et se tourne vers plusieurs endroits, comme Gilvenec et le Maroc.