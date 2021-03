Capital sur le shopping les restos et les loisirs sur M6 : Replay vidéo documentaire 6Play > Pour cette nouvelle soirée sur la chaîne M6, l’on retrouve un documentaire inédit de l’émission Capital, qui se tourne, cette fois-ci, sur le shopping, les restos et les loisirs, et cherche à savoir comment les zones commerciales font leur révolution.

À l’heure actuelle, les parcs commerciaux viennent signer le renouveau de la zone commerciale. Derrière ce concept qui vient à se multiplier en France, l’on retrouve des opérateurs privés comme la 56e fortune Française ; Philippe Journo, qui aura bâti un véritable empire, en misant essentiellement sur l’architecture et les services. Dans ses parcs, l’on retrouve des garderies, des aires de jeux, du wifi, des navettes, en bref, tout est mis en œuvre pour faire de votre sortie shopping, un véritable plaisir, loin des rayons parfois maussades.

Mais à quoi ressemblent ces parcs, véritables temples du shopping nouvelle génération ? Comment sont-ils conçus pour vous inciter à acheter ? Et en quoi ce nouveau modèle est-il rentable ?

L’émission Capital sur le shopping, les restos et les loisirs est à voir sur M6, dès 21 heures. Le replay vidéo du documentaire sera ensuite à visionner sur 6Play. Au cours de la soirée, Capital vient se pencher sur la guerre des burgers en France. Avec le succès ; phénoménal, du burger dans l’hexagone, les restaurants inspirés de l’univers Américains ne cessent de se multiplier dans les zones commerciales. Autre sujet abordé, l’ambiance Happy Days. Certains centres commerciaux n’hésitent pas à se prendre pour un parc d’attractions pour attirer les foules ; un peu à l’image des États-Unis. La nouvelle tendance pour attirer les foules, est de proposer de nombreuses sensations fortes.

