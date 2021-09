Capital sur l’immobilier à regarder ou revoir en vidéo sur M6 et 6Play > Comme chaque week-end, la chaîne M6 aime dévoiler de nouveaux documentaires inédits, en alternant chaque semaine. Cette fois-ci, c’est au tour de Capital de reprendre les rênes de l’émission, avec un sujet portant sur l’immobilier, se loger mieux et moins cher ; c’est possible.

De nos jours, le prix de l’immobilier augmente à nouveau ; surtout dans les plus grandes villes, et les familles doivent adapter leur projet immobilier. Ce soir, sur M6 ; mais également sur 6Play en replay, l’on découvre quels sont les nouveaux acteurs du marché qui promettent d’accéder aux biens de nos rêves, à des prix accessibles.

Pour le premier sujet, l’on retrouve une question finalement pertinente ; travailler en centre-ville et habiter à une heure ou plus ; est-ce la formule gagnante ? Beaucoup de familles en quête d’un logement se posent cette question ; fuir le centre-ville pour aller habiter à une heure de transports, est-ce réellement la solution ?

Suite à cela, l’on retrouve un promoteur immobilier, qui offre une très belle histoire ; et une histoire vraie. Il est promoteur privé et fait du logement social pour proposer aux familles aux revenus modestes et moyens de louer moins cher.

En construisant des milliers d’appartements, Hervé Legros permet aux communes de combler le manque flagrant de ces logements à loyers modérés, auxquels pas moins de 83 % de la population Française auraient droit.

L’émission Capital sur l’immobilier est à regarder sur M6 à partir de 21 heures ce dimanche soir, tandis qu’il est aussi possible de revoir, en vidéo sur 6Play, le sujet sur l’immobilier.

Enfin, la soirée Capital se termine avec la maison écolo, design et bon marché. En préfabriqué, une maison neuve est construite en seulement trois mois, sera bien isolée, et avec des matériaux écolos ; de plus, elle proposerait des prix défiants toute concurrence. Derrière cet exploit, l’on retrouve une conception révolutionnaire.

