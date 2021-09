Regarder la finale de l’émission Chasseurs d’appart’ sur M6 : Replay vidéo avec Stéphane Plaza sur 6Play > Les émissions sur les biens immobiliers ne cessent de plaire aux Français, et la chaîne M6 a trouvé un très bon concept avec Chasseurs d’appart’, une émission d’abord programmé en quotidienne, qui aura vite eu droit à son prime.

Ce soir, c’est déjà la finale de l’émission Chasseurs d’appart’ sur M6, après une belle aventure de trois semaines, qui auront vu s’affronter les meilleurs chasseurs d’appart’ de l’année, dans les villes de Paris, Lyon et Bordeaux.

Dès lors, c’est la grande finale nationale qui se joue ce soir, et le constat est simple pour les participants, il ne faut rien laisser passer et trouver des biens exceptionnels, notamment pour décrocher le titre de meilleur chasseur d’appart’ de France, et la somme de 10 000 euros.

L’ultime phase de la compétition se déroule en trois manches, et, l’obligation de la finale, les règles se durcissent pour les derniers candidats dans l’ultime ligne droite afin de décrocher le titre de champion.

Lors de chaque manche, seulement deux candidats pourront présenter leurs biens immobiliers, laissant le troisième de côté, en ayant travaillé pour rien.

Vous pouvez regarder la finale de l’émission Chasseurs d’appart sur M6 dès 20 heures 55. Sachez que vous pouvez également voir le replay vidéo avec Stéphane Plaza sur 6Play.

C’est à la fin des visites que les clients désigneront leur bien préféré et viendront alors faire gagner un point à l’agent immobilier qui leur aura présenté. Si les clients venaient à faire une offre sur le bien, ce ne serait pas un point qui serait attribué à l’agent, mais bien trois ; de quoi se permettre une envolée au classement.

Une fois les trois manches ; qui se déroulent dans une ville inédite, terminées, l’agent immobilier qui aura gagné le plus de points sera couronné meilleur chasseur d’appart, et toujours sous le regard de Stéphane Plaza.

