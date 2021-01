Regarder Capital sur les Nouveaux Rois du Low Cost sur M6 : Documentaire Economie en Replay Vidéo

Regarder Capitalde M6 sur les nouveaux rois du low cost en replay video. Ce documentaire sur le « toujours moins cher » est à revoir sur Internet. Sur M6, il y a des émissions qui peuvent être fières des audiences effectuées, et l’émission / documentaire Capital fait partie de ces dernières. Avec un nouveau sujet inédit, Capital entend bien faire découvrir de nouvelles choses aux téléspectateurs de la chaîne M6.

Ce soir, dans Capital, l’on se dirige vers les nouveaux rois du low cost, qui font tout pour être toujours moins chers ; mais comment font-ils ? Aujourd’hui, un nouveau discount émerge, qui se veut fun et à des prix imbattables. Mais qui sont ces nouveaux du commerce ?

De nouvelles enseignes Scandinaves, comme Hema, Flying Tiger et Sostrene Grene envahissent les nombreux centres-villes Français, avec un seul créneau, du bazar en boutique. Dans ces magasins, l’on fait le pari de réinventer ; grâce à de jolis produits, un secteur alors cantonné aux solderies. Après ce premier reportage, le documentaire de Capital se poursuit, et prend la direction des plats chauds et des prix chocs, les nouveaux restaurants à un euro.

Regarder Capital sur les nouveaux rois du low cost sur M6 : Documentaire sur toujours moins chers en replay vidéo

Désormais, de nouveaux restaurants proposent des plats moins chers qu’à la cantine, et l’on retrouve un peu de tout. Entre les spaghettis bolognaise à un euro et le rôti de porc aux champignons à deux euros, le géant Nostrum se présente en France avec un gros appétit.

Il est possible de regarder Capital sur les nouveaux rois du low cost sur M6 dès 20 heures 55. Sachez aussi que le documentaire sur toujours moins chers sera disponible en replay vidéo sur Internet. Enfin, ultime reportage du documentaire Capital de la soirée, cette fois-ci consacré aux vols long courrier ; partez plus loin, payez moins cher.

De nouvelles compagnies aériennes proposent des tarifs imbattables sur de longues distances ; comme Paris – Miami à 149 euros, ou encore Paris – Los Angeles à 199 euros. Mais qui sont réellement ces nouveaux aventuriers du ciel ?

