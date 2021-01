Replay vidéo documentaire M6 : Voir Zone Interdite sur le mal logement > Zone Interdite, l’une des émissions phare de la chaîne M6, veut frapper fort en proposant un documentaire inédit sur le mal logement, et sur ces 4 millions de Français, actuellement à la dérive.

Aujourd’hui en France, ce sont 4 millions d’habitants qui vivent dans des conditions de logement difficile ou insalubre. Pour permettre aux téléspectateurs de découvrir cela, Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi ces familles de classes moyennes, happés par la précarité.

Premièrement, nous partons à la rencontre de Stéphanie et Christophe, tous deux la quarantaine, et qui habitent dans un camping-car avec leur fille de neuf ans. Il y a six mois de cela, ils vivaient encore dans une jolie maison avec piscine ; problème, lorsque leur entreprise de bois de chauffage a fait faillite, ils ont tout perdu en seulement quelques semaines.

Leur camping-car leur permet alors de se déplacer en fonction des missions d’intérim et des missions agricoles que le couple effectuent dans la France entière. De son côté, Jade suit des cours par correspondance.

Replay vidéo documentaire M6 : Voir Zone Interdite sur le mal logement

Direction ensuite le sud de la France, où les téléspectateurs vont découvrir les Grandes Terres, un verger d’un hectare transformé par le propriétaire pour y accueillir les familles frappées par la crise. Ils sont actuellement une quarantaine à y vivre. Attention toutefois, puisque habiter sur un terrain agricole est illégal et toutes les familles risquent l’expulsion.

Si le replay vidéo du documentaire de M6 est disponible sur Internet, sachez que vous pouvez voir Zone Interdite sur le mal logement à partir de 20 heures 55 sur la chaîne M6.

En France, il y aurait 500 000 taudis en location, et l’on va suivre Dominique, un père de famille. Ce dernier appelle les mairies, préfectures et bailleurs sociaux pour trouver rapidement un logement social. Comme lui, ce sont deux millions de Français qui patientent pour obtenir un logement social.

Enfin, direction la Bretagne pour y retrouver Christophe. S’il travaille toute la journée, cela fait 3 ans qu’il passe ses nuits sur la banquette arrière de sa voiture, pourtant, il n’a jamais cessé de travailler. Pour Éric, l’un de ses copains de galère, l’on vit dans les bois et, tous les soirs, cet électronicien monte son abri ; un sac de couchage et une toile tendue entre deux arbres. En France, 10 % des sans-abris sont diplômés de l’enseignement supérieur.

Partager : Twitter

Facebook