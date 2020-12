Agreen Startup : compétences et projets innovants au programme

Le concours Agreen propose aux volontaires de mettre leurs compétences au service de projets innovants en lien avec l’agriculture.

Agreen Startup est un concours de projets innovants et de startups en lien avec le secteur agricole. Il s’adresse aux porteurs de projets, qui peuvent y présenter leurs innovations. Il s’adresse également aux professionnels qui souhaitent intégrer une équipe multi-compétences qui va travailler pendant 48 heures sur les idées de start-up proposées. En informatique, numérique, marketing digital, gestion de projet, business plan, création d’entreprise, communication, design produit, ingénierie technique, agriculture… les spécialistes sont les bienvenus pour participer au concours Agreen Startup.

Le concours de projets Agreen Startup

Pendant 48 heures, le Campus Les Champs Du Possible propose ainsi de vivre une aventure humaine et de cogitations au cœur du festival de l’agriculture du futur « Futur en Beauce ». Quelle que soit les compétences, il est possible de participer à l’émergence de start-ups et projets innovants en agriculture. Les inscriptions sont ouvertes sur le site Des Champs du Possible, ou sur les réseaux sociaux @champspossible et #FENB2016.

Lors du concours Agreen Startup, un premier prix de 3 000€ et son offre d’accompagnement sont proposés à l’équipe gagnante.

L’événement se tient du 23 au 25 septembre 2016 sur le Campus « Les Champs du Possible » à Châteaudun (28) au cœur du festival de l’agriculture du futur, « Futur en Beauce ». !

