Voir l’émission Capital sur les factures des vacances en vidéo replay

Voir l’émission Capital sur les factures des vacances en vidéo ce 31 juillet > Pour rester dans le thème et la saison actuelle, l’émission Capital poursuit ses reportages sur des thèmes se rapprochant des grandes vacances ; au sommaire de la nouvelle émission de ce 31 juillet, comment faire baisser les factures des vacances.

Dès l’entame de la soirée Capital, l’on retrouve un sujet sur les autobus, le nouveau moyen de transport low-cost.

Imaginez, un euro pour effectuer le trajet Paris-Bordeaux, ou huit euros pour prendre la direction de Toulouse, voici les nouveaux tarifs incroyables que promettent les grandes lignes de bus créées grâce à la loi Macron.

Entre connexions wifi, toilettes et projection de films, l’on pourrait presque se croire en avion ; toutefois, les clients vont passer dans le bus un très long temps, comme s’ils prenaient un vol très longue distance. Mais quels sont les secrets des sociétés d’autobus pour proposer de tels tarifs ?

Voir l’émission Capital sur les factures des vacances en vidéo ce 31 juillet

S’en suit une enquête sur les duty free, cette détaxe qui pourrait permettre de faire d’excellentes affaires. Lorsque l’on prend l’avion pour les vacances, l’on se dirige souvent vers les zones internationales, le paradis des duty free.

Il vous est possible de voir l’émission Capital sur les factures des vacances en vidéo ce dimanche 31 juillet 2016, ou à partir de 20 heures 55 sur la chaîne M6.

Si l’on peut alors acheter des objets sans connaître l’ajout d’une quelconque taxe, les bonnes affaires sont-elles réellement au rendez-vous ?

Enfin, l’émission se termine avec l’assistance au volant. Les assistances de navigation routière et les applications sont nombreuses, et les fabricants ne cessent de lutter pour tenter de séduire un consommateur toujours plus pressé.

Partager : Twitter

Facebook