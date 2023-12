Zone Interdite sur les marchés de Noël à regarder sur M6

Zone Interdite sur les marchés de Noël ce 20 décembre sur M6 > M6 nous propose un nouveau numéro inédit de son magazine d’enquête. Afin de célébrer le dernier évènement avant le nouvel an, Zone Interdite revient sur les différents marchés de Noël.

Bien qu’ils commencent à se faire voir fin novembre pour certains, c’est bien en décembre que les marchés de Noël fleurissent un peu partout dans l’hexagone.

Entre les sapins, les odeurs de vin chaud et les chalets en bois qui envahissent les rues, il faut garder à l’esprit que les marchés de Noël et la magie de la période sont un business avant tout.

Direction l’Alsace dans un premier temps pour y découvrir le plus vieux et le plus fréquenté marché de Noël, celui de Strasbourg. Ici, ce ne sont pas moins de deux millions de personnes qui s’y bousculent chaque année.

La famille Klein ; en particulier Olivier le père et Jules le fils, possède deux chalets en plus de leur charcuterie. Tous les ans, ils vendent truffes, foie gras, choucroute de Noël ou encore marrons glacés.

L’émission Zone Interdite sur les marchés de Noël est à regarder ce dimanche 20 décembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Toujours en Alsace où la tradition des décorations de Noël se perpétue, l’on prend la direction du village de Nathalie et Xavier. Ils participent au concours de la plus belle maison illuminée et, avec leurs enfants, ils installent des guirlandes, des rennes et des Pères Noël lumineux, quitte à payer le triple de la facture d’électricité.

Enfin, c’est à Paris que l’on se rend pour y découvrir le marché de Noël, présent depuis 2008 sur l’avenue des Champs-Élysées. Grâce à l’initiative du roi des forains, Marcel Campion, ce ne sont pas moins de 200 chalets qui recouvrent la plus belle avenue du monde. Sa dernière folie en date, installer une grande roue qui sera la plus haute d’Europe.

