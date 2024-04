La Dacia prend les devants, des ventes nettement améliorées et un rythme de croissance impressionnant

Dacia, la marque à bas coûts de Renault voit ses ventes booster d’une manière incroyable. En effet, l’amélioration est 53,5% en l’espace d’un mois et ce le mois dernier par rapport à mars 2013.

Mars a été un bon mois pour le secteur de l’automobile affichant un accroissement de 10,6 % des immatriculations de voitures neuves. Mais cet progrès est surtout remarqué pour Dacia la marque à bas coût de Renault. En effet, sur le seul mois de mars, ses ventes ont progressé de 53,5 %.

Dacia affiche également un rythme de croissance incroyable puisque la marque expose la plus forte croissance des constructeurs . Efectivement, sa croissance est 25,5 % contre 2,9 % pour le reste du marché du marché.

Dacia s’est faite populaire grâce à sa version citadine Sandero, à sa dernière version Stepway et essentiellement à son produit phare le Duster qui est un 4×4 et qui est de plus en plus populaire d’ailleurs ce produit vient tout juste de fêter son millionième exemplaire fabriqué ce qui prouve bien que Renault a su s’y prendre pour attirer les consommateurs.