Vivendi a besoin de plus de temps de réflexion pour céder SFR

La lutte entre Numericable et Bouygues est acharnée mais pendant ce temps Vivendi prend tout son temps pour décider à qui céder SFR. La décision a été prévue pour ce weekend.

Vivendi coupe court à la bataille de Numericable et Bouygues en allongeant sa durée de réflexion. En effet, le groupe avait décidé d’annoncer son choix vendredi, seulement après la réunion du conseil de surveillance dans l’après-midi, Vivendi a finalement le week-end.

Jusqu’à récemment Numericable était en forte position pour la reprise de SFR avec les négociations exclusives annoncées le 14 mars dernier et le vendredi 4 avril était la date limite des négociations. L’ offre du câblo-opérateur prévoyait un paiement de 11,75 milliards d’euros, ainsi que l’attribution de 32% du capital de la nouvelle entité.

D’un autre côté, Bouygues a mis les bouchés double et a fait une deuxième offre, plus d’argent et moins d’actions, puis a rallongé la validité de l’offre et enfin l’opérateur a décidé de maintenir les deux offres laissant le choix à Vivendi. L’offre reste valable jusqu’au 25 avril.

J’aime ça : J’aime chargement…