La suisse accorde à la Tunisie un don de 78MDT

Radhouane Nouicer, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, et Pierre Combernous, ambassadeur de la Confédération Helvétique en Tunisie, se sont réunis au siège du ministère des Affaires étrangères pour la signature d’un Protocole d’accord portant sur l’octroi par la Suisse à la Tunisie d’un don d’un montant de 78 millions de dinars tunisiens, soit 48 millions de francs suisses, distribué à la hauteur de 13 millions de dinars par an et ce de 2011 jusqu’à 2016.

Ce don vise le financement des programmes et des projets de développement multisectoriels à réaliser dans différentes régions défavorisées en Tunisie.

Bien que cette somme n’est qu’un don, les banques suisses qui ont gelé les avoirs du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, et ses proches n’ont encore pas restitué ces sommes à la Tunisie.

