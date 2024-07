Mercure Market ouvre ses nouvelles portes aux Jardins d’El Menzeh 2

Nous l’avons annoncé, il y a déjà des mois, une nouvelle enseigne est installée en Tunisie sous le nom de Mercure Market. C’est un supermarché qui a ouvert ses portes à Msaken et que maintenant grâce à la réussite de ce dernier, il ouvre de nouvelles portes aux Jardins d’El Menzeh 2. Comme tout supermarché, il présente différentes gammes, offres et types de produits, allant de l’alimentation jusqu’à l’électroménager, le mobilier, les outils de jardinage, etc.

Vous pouvez découvrir les offres ainsi que le dernier catalogue de Mercure Market sur son site: http://www.mercuremarket.com/ Ensuite vous pouvez allez le visite aux jardins d’El Menzeh 2.

