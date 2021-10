Singapour et Paris: Villes les plus chères au monde selon un rapport

Singapour a dépassé Tokyo pour occuper la première place dans le classement des villes les plus chères du monde, selon le classement annuel de « The Economist Intelligence Unit » publié mardi.

Paris a avancé de six places pour devenir la deuxième ville la plus chère du monde, qui selon le rapport reflète en partie une reprise des économies européennes.

Le rapport a cité la vigueur du dollar singapourien, le prix élevé des services et le coût de possession d’une voiture parmi les facteurs qui contribuent pour que Singapour soit la ville la plus chère au monde loin devant Tokyo, qui pendant des années a occupé la 1re place.

Les calculs sont basés sur le coût de la vie en dollars américains et de comparer plus de 400 prix individuels dans 140 villes.

Mumbai est la grande ville la moins chère pour y vivre, en partie grâce à des subventions du gouvernement sur certains produits et des salaires locaux très bas. Elle a été suivie par Karachi, New Delhi et Damas comme la quatrième ville moins chère, qui indique que le rapport reflète l’affaiblissement de la livre syrienne en raison de la guerre civile dans le pays.

«Améliorer le sentiment dans les villes européennes structurellement coûteuses combinés avec la hausse continue des hubs asiatiques signifie que ces deux régions continuent de fournir la plupart des villes les plus chères du monde, » a déclaré Jon Copestake, rédacteur en chef du rapport, dans un communiqué.

Après Singapour et Paris, les 10 villes ayant le plus haut coût de la vie, dans l’ordre décroissant, sont Oslo, Zurich, Sydney, Caracas, Genève, Melbourne, Tokyo et Copenhague.

Londres a été classée 15ème ville la plus chère tandis que New York était à la 26ème place.

