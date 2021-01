France: L’écart de prix entre les supermarchés est non négligeable

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir a dévoilé le classement des supermarchés et hypermarchés en comparant les prix d’un même panier de produits dans plus de 3000 magasins. Le résultat montre que Leclerc reste l’enseigne la moins cher alors que Monoprix se place à la dernière position du classement.

Le dernier classement des grandes surfaces effectué par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir expose une différence de prix remarquable et parfois même colossale entre les différentes enseignes de de la grande distribution.

Quels sont les supermarchés les moins chers de France ?

Le prix d’un panier de 78 produits – parmi lesquels figurent par exemple de la crème fraîche Yoplait, un shampoing L’Oréal et de la farine fluide Francine – coûte 273 euros au magasin Leclerc de Lanester, près de Lorient,qui est jugé selon l’étude l’enseigne la moins cher de France . Alors que ce même panier de biens coûte 394 euros au Monoprix de Sceaux, jugé comme le magasin le plus cher de France.

L’association va plus loin en mettant à la disposition des internautes un comparateur de supermarchés et d’hypermarchés. Celui-ci est disponible gratuitement et détaille les prix de plus de 3000 magasins de la grande distribution en France.

Leclerc dévoile toujours les prix les plus bas

