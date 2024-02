Janvier: mois de l’augmentation des déclarations d’embauche

Une bonne nouvelle pour l’emploi, janvier témoigne de la progression des déclarations d’embauche.

Aujourd’hui la caisse nationale du réseau des Urssaf (Across) précise que les déclarations d’embauche pour des contrats dépassant un mois, hors intérim, ont augmenté de 3,6% au mois dernier propulsant l’évolution annuelle à 2,5%.

L’emploi des entreprises du secteur privé de plus de 9 salariés s’est s’est équilibré au cours de l’année, et a finement progressé en décembre affichant une hausse de 0,1%. Cette amélioration trouve son origine dans la progression de l’emploi intérimaire. En effet, l’Acoss indique que la hausse de l’emploi intérimaire a contribué fortement à l’augmentation de ces emplois. .

L’intérim a quant à lui exposer une forte hausse à hauteur de 23.900 postes au dernier trimestre 2013, et a enregistré en somme 35.400 postes l’année dernière. D’après l’analyse de l’Insee cette hausse a été ramenée à son niveau de la mi 2012

Sur tout le secteur privé , l’emploi a toutefois baissé de 0,6% sur un an..

l’industrie est affectée par le repli continu de l’emploi en dépit d’une progression de 5,9% des déclarations d’embauche sur l’année. LAcross souligne que la baisse demeure « modérée » par rapport aux chiffres de 2009 et 2010 qui enregistraient de « fortes pertes d’emploi ».

