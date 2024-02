Ce matin, l’Insee révèle une baisse des prix à la consommation estimée à 0,6% en janvier par rapport au mois de décembre 2013.

D’après les chiffres publiés aujourd’hui pat l’Insee, janvier témoigne d’une chute de l’indice des prix à la consommation a 0,6% par rapport au mois de décembre. L’Institut national de la statistique et des études économiques a exposé un recul estimé à 0,6% de l’indice hors tabac de et une amélioration de 0,5% en glissement annuel sur la même période.

Cette baisse de prix à la consommation trouve son origine dans la période de soldes d’hier. En effet, ce recul de prix des produits manufacturés et le repli saisonnier des tarifs des services sont fortement associés à la période de soldes.

L’Insee souligne le fait que ce recul n’a pas été compensé par l’augmentation du prix du tabac, les changements des taux de TVA et les hausses saisonnières des tarifs de certains services

En somme, l’indice, corrigé des variations saisonnières, demeure stable en janvier.

Néanmoins, l’inquiétude est de mesure. En effet, la France et d’autres pays de l’Union Européenne peuvent faire face à une déflation caractérisée par une baisse des salaires qui pénalise la reprise de la croissance.

