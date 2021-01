Toyota stoppe la production et fait des millions de rappels

Highlander, Corolla, Venza, Matrix et Pontiac Vibe. Après l’Amérique du Nord, le défaut qui touche l’accélérateur force le retrait de plus d’un million de véhicules en Europe et en Asie. L’automne dernier en 2009, Toyota avait déjà rappelé 4,2 millions de véhicules aux États-Unis, pour le même défaut technique, ce qui en faisait le plus important rappel de son histoire.

Les nouveaux modèles visés par le rappel sont :

le Highlander (2008-2010),

la Corolla (2009-2010),

la Venza (2009-2010),

la Matrix (2009-2010)

la Pontiac Vibe 2009-2010.

En Chine, 75 000 véhicules seront rappelés en raison du même problème. En Amérique du Nord, ce défaut occasionne la suspension des ventes de huit des modèles de Toyota au Canada et aux États-Unis. Ces véhicules (plus de 2 millions aux États-Unis et 270 000 au Canada) font l’objet d’un rappel, annoncé la semaine dernière, parce qu’ils présentent des problèmes de blocage de la pédale d’accélérateur.

La berline Corolla, 2009 et 2010

La Camry, 2007 à 2010

La Matrix, 2009 et 2010

La haut de gamme Avalon, 2005 à 2010

L’utilitaire sport Highlander 2010

Le RAV4, 2009 et 2010

Le Sequoia, 2008 à 2010

La camionnette Tundra, 2007 à 2010

Les rappels massifs aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Chine ainsi que la suspension de la production et des ventes au Canada et aux États-Unis sont un sérieux revers pour Toyota. À la Bourse de Tokyo jeudi, l’action de Toyota a chuté de près de 4 %. Le rappel s’étend maintenant en Europe.

La pièce qui est à l’origine du rappel massif du mardi 26 janvier et d’une suspension des ventes est fabriquée dans une usine de Mississauga en Ontario. Le fabricant, CTS, est une entreprise américaine établie dans l’Indiana.

Partager : Twitter

Facebook