Bientôt, le retour de la marque d’eau minérale « Melliti »

La marque d’eau minérale « Melliti » fera son grand retour sur le marché prochainement, ainsi, la famille des eaux minérales s’agrandira avec l’arrivée de cette marque.

L’usine d’Ain Melliti de conditionnement d’eau minérale dans la délégation de Téboursouk (gouvernorat de Béja) sera, bientôt, remise en activité après une suspension de plus de 10 ans.

Les travaux menés pour la relance de l’usine coutent 11 millions de dinars. Ces travaux ont porté sur le forage d’un nouveau puits d’une profondeur de 200 m, loin des zones d’habitation, l’extension de l’usine, l’installation de nouveaux équipements et la construction d’un entrepôt.

Ces travaux ont pour but l’amélioration et la diversification de la production en offrant des bouteilles d’eau minérale de haute qualité (bouteilles en plastique et verre).

Le directeur général de la société des stations thermales et des eaux minérales (SOSTEM), a déclaré au correspondant de la TAP, que l’ouverture de l’usine est fortement liée à l’amélioration de la situation sécuritaire, précisant que des négociations ont été menées sur les conditions de recrutement et d’emploi des travailleurs.

L’usine devra créer 50 emplois stables. Parmi les raisons de l’interruption de l’activité de cette unité, l’emplacement de l’ancien puits près des zones d’habitation et le taux élevé de nitrate dans l’eau.

