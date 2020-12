Portugal : la solution du tourisme

Les touristes étrangers se ruent sur Lisbonne, ainsi que la région du sud de l’Algarve côtière – et ce n’est que le coup de fouet dont le pays en crise en a besoin.

« Au cours des derniers mois, le tourisme au Portugal a connu sa plus forte croissance au cours des dernières années», a déclaré le ministre de l’Economie Antonio Pires de Lima avec une augmentation de près de 10 pour cent.

Dans la première moitié de l’année seulement, le revenu généré par les touristes étrangers a augmenté de 8,2 pour cent à 3,7 milliards d’euros.

Il y avait 3,8 pour cent moins de visiteurs en provenance de l’Espagne voisine, qui a également été durement touchée par la crise économique.

« Pas de sentiment d’être dans un pays en crise »

Plus que compensé, c’était cependant le nombre croissant d’Américains, les Allemands et les visiteurs français (en hausse respectivement de 16,8, 14,0 et 10,8 pour cent).

Christian Fievre, un artisan à la retraite de la ville française d’Orléans, se promenait avec son épouse Maryse sur la magnifique « Avenida da Liberdade » , un grand boulevard divisé par un pavé avec un jardin dans la capitale.

« Nous avons hésité entre Barcelone, Rome et Athènes, mais la Grèce est en difficulté, » at-il dit. « Ici, vous n’obtenez pas le sentiment d’être dans un pays en crise.

Le célèbre numéro 28 de tram, qui serpente à travers les rues étroites de la capitale portugaise, est plein à craquer.

Partager : Twitter

Facebook