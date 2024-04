La vignette auto mauve sera remplacée par une verte

Les automobilistes tunisiens ont commencé depuis le début de l’année à se procurer la nouvelle vignette auto pour l’année 2011, une vignette mauve de meilleure qualité que celle de l’année précédente, la rouge qui se décolle du pare-brise après peu de temps. Sauf que le Ministère des Finances a annoncé lundi dernier, 4 avril 2011, que la vignette mauve doit obligatoirement être remplacée par une nouvelle vignette de couleur verte et a demandé l’arrêt de la vente de cette vignette. Ceux qui ont déjà collé la vignette mauve doivent la décoller soigneusement et se rendre auprès de la recette des finances pour son remplacement.

La vignette mauve a été retirée de la vente, non pas à cause de sa couleur qui nous rappelle un certain régime que les tunisiens ont arraché, mais à cause des pillages de plusieurs recettes des finances et le vol de plusieurs lots de vignettes.

Il est donc impératif de décoller l’ancienne vignette et la remplacer par la nouvelle vignette verte de l’année 2011.

