TNS Group – Tunisia Field : Nouvelle façon de concevoir la mesure d’audience

Le cabinet d’études de marché et de conseil en marketing, Tunisia Field, a présenté, mardi 5 avril 2011 à Tunis lors d’une conférence de presse, son nouveau partenaire, à savoir TNS Group “Taylor Nelson Sofres”, deuxième leaders mondial d’informations marketing et d’études de marché possédant un réseau qui couvre plus de 80 pays et employant plus de 15.000 personnes full-time à travers le monde.

Mohamed Ahmed, directeur général de TNS Egypte et Afrique du Nord, a présenté, à cet effet, les outils et les méthodes adoptées par le groupe en matière de mesure d’audience.

En effet, il considère que «ces outils marqueront leur différence avec les études nationales existantes; ils auront pour objectif de mesurer et d’analyser la performance des médias audiovisuels nationaux et internationaux, en l’occurrence la Télévision et la Radio, ainsi que le Web et les journaux, ultérieurement», explique M. Ahmed.

En réponse à une question sur l’apport du cabinet pour les annonceurs tunisiens, M. Ahmed a assuré que la notoriété du groupe ainsi que l’expérience de son management lui permettra d’élaborer des études en toute transparence et dans un climat de confiance. Il renchérira que «nos statistiques seront basées sur la transparence et la crédibilité, deux facteurs de réussite pour notre groupe. Quant aux annonceurs, ils auront toutes les cartes en main pour établir des plans médias efficaces leur garantissant l’optimisation de leurs investissements publicitaires», affirme le responsable.

Toutefois, M. Ahmed a mentionné que TNS Group a mis en œuvre une politique de conformité et de contrôle permanent sur toutes les études réalisées par ses filiales dans tous les pays.

D’autre part, le directeur général a précisé que «la mesure d’audience est une véritable mine d’informations pour les médias et les annonceurs. Notre travail ne sera pas arbitraire et la rigueur fera incontestablement la différence entre les cabinets d’études».

Pour conclure, TNS Group entamera, selon M. Ahmed, les études du marché tunisien au début du mois de mai prochain. Pour un début, le cabinet emploiera entre 50 et 60 diplômés tunisiens, et se voit commencer avec un portefeuille clients de 5 à 6 grands annonceurs tunisiens d’ici le mois de ramadan.

