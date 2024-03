Importante découverte de pétrole en Tunisie

Reuters a indiqué que la société pétrolière et gazière canadienne producteur d’énergie DUALEX Internacional a déclaré que l’évaluation préliminaire du projet de forage de pétrole dans la zone Bouhajla a justifié qu’elle contient plus d’un milliard de barils de pétrole.

La compagnie a annoncé que l’évaluation a prouvé l’existence de plus de 1,03 milliards de barils de pétrole. Le président et chef de la direction de la société, « Gary Hidas » a précisé que les travaux se dérouleront dans la zone Bouhajla du Nord. Il a notamment annoncé que la société évaluera le projet par une enquête sismiques en trois dimensions à l’aide d’un champ magnétique pour s’assurer si la terre contient du pétrole ou non.

Rappelons également que ce projet a été lancé depuis l’année 2009 en vue de découvrir du pétrole qui ne fut atteinte qu’il y a quelques jours. Est-ce une coïncidence que cette découverte a été révélé après la chute de l’ex président, Zine El Abidine Ben Ali?

J’aime ça : J’aime chargement…