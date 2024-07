Emploi-record: 3,279 millions de chômeurs en France

Après une accalmie en mai, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité est reparti à la hausse en juin, avec 14.900 nouveaux inscrits en métropole dans cette catégorie, atteignant un nouveau record à 3,279 millions, selon les chiffres publiés ce mercredi par le ministère du Travail.

Au total, en ajoutant à cette catégorie les personnes ayant eu une activité réduite, on parvient à 4,799 millions d’inscrits à Pôle emploi, soit une hausse de 4.100 personnes en juin par rapport à mai.

Toutes catégories confondues, et outre-mer compris, Pôle emploi recensait à la fin juin 5,4 millions de personnes inscrites, un plus haut historique. Si les moins de 25 ans ont été épargnés le mois dernier, le nombre de seniors et de chômeurs de longue durée explose.

«Après une forte progression observée sur les quatre premiers mois de 2013 (35.000 en moyenne en catégorie A)», «cette progression modérée du nombre de demandeurs d’emploi confirme une amélioration sur le front du chômage, même si elle ne traduit pas encore l’inversion de la courbe du chômage qui est l’objectif des prochains mois», a réagi le ministère du Travail dans un communiqué.

Mardi, lors d’un déplacement à Dunkerque (Nord), François Hollande a une nouvelle fois déclaré que sa «première volonté» était d’inverser la tendance à la fin de l’année.

Les prévisionnistes de l’OCDE, comme ceux de la Commission européenne et du FMI, restent pessimistes pour l’emploi en France jusqu’en 2014. Et l’Insee n’entrevoit pas non plus d’embellie d’ici à la fin de l’année, sur fond de croissance atone.

«Je sais que les prévisions ne sont pas forcément conformes à mon engagement, mais justement l’engagement, ça consiste à ne pas valider les prévisions. Sinon pourquoi être aux responsabilités?» a fait valoir le président de la République.

De son côté le ministre du Travail Michel Sapin estimait lundi que «la première bataille est de stopper la hausse» et que «nous sommes dans cette phase».

