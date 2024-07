France: Thales paraphe un contrat de près de 300 millions d’euros aux Emirats

Il s’agit d’un contrat de près de 300 millions d’euros pour 17 radars aux Emirats Arabes Unis, et c’est le groupe français Thales qui l’a remporté après une visite du ministre de la Défense à Abou Dhabi.

C’est le second contrat conclu lors de la visite éclair du ministre Jean-Yves Le Drian aux Emirats, où il a rencontré le prince héritier, cheikh Mohammed ben Zayed al Nahyane, patron de l’armement.

Lundi soir, il avait signé une commande de plus de 700 millions d’euros pour deux satellites d’observation militaires fabriqués en France, par Astrium, division du groupe européen EADS, et Thales Alenia Space, co-entreprise de Thales et de l’italien Finmeccanica.

«A la suite de leur rencontre hier soir, cheikh Mohammed a donné son accord à M. Le Drian pour l’achat de 17 radars Thales GM 200, conçus à Limours», a précisé le porte-parole du ministre. Avec les deux satellites, cela représente un milliard d’euros d’exportation vers les Emirats, a-t-il ajouté.

M. Le Drian s’était attaché dès sa prise de fonctions en mai 2012 à renouer les fils d’un dialogue interrompu entre la France et les Emirats. La visite éclair de lundi était sa quatrième à Abou Dhabi, où il a établi une relation de confiance avec cheikh Mohammed.

Client traditionnel de l’industrie française, la fédération des Emirats n’avait plus passé de commandes militaires significatives à la France depuis 2007.

