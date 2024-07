20 millions de dinars pour rénover la route de Korbous

Korbous a toujours attiré les touristes mais aussi les tunisiens venus de loin.

Tout tourne à son avantage. Le seul hic, c’est la route ! En effet, depuis plusieurs années déjà, la route de Korbous a été dangereuse.

Mais finalement, une rénovation est prévue. Mohamed Salman, ministre de l’Equipement et de l’environnement a affirmé qu’ils vont rénové la route reliant « Ain Oktor » à la route régionale 122: « Cette route permettra de promouvoir l’économie et le tourisme dans la région et ouvrira grandes les portes de l’investissement ».

Ce projet coûtera 20 millions de dinars.

