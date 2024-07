Tunisie : L’inflation s’envole à 6,3% au mois de juin 2013

Le taux d’inflation s’envole pour atteindre au terme du mois de juin 2013 le seuil de 6,3% contre 5,5% et 3,1% enregistrés respectivement en 2012 et 2011.

Depuis la Révolution, le consommateur tunisien trouve du pain sur la planche pour essayer de composer bon gré mal gré avec cette hausse infernale des prix à la consommation familiale. La cherté de la vie ne s’en lasse pas de prendre des dimensions vertigineuses et le fonctionnaire ou le salarié tunisien n’arrive plus à boucler sereinement ses fins de mois. Aujourd’hui, c’est le mois de Ramadan, et qui dit le mois Saint dit consommation démesurée. Un mauvais comportement coutumier chez la plupart des Tunisiens qui ne sont pas réputés pour leur frugalité à de rationaliser leurs habitudes de goulus quelles que soient leurs bourses.

La hausse généralisée des prix des produits alimentaires a atteint le taux de 8,2% au terme du mois de juin 2013. Un niveau très élevé qui inquiète l’opinion publique, mais surtout les consommateurs à revenus faibles et moyens. Que dire pour la population pauvre en Tunisie qui avoisine mine de rien les 25% ?

Pour l’instant les autorités compétentes n’ont pas réussi à décliner la pente des prix, notamment pour les prix des viandes, poissons et volailles dont on n’arrête pas à déplorer leur cherté excessive. Et malgré la stabilité relative observée dans les prix de certains produits dont les produits maraîchers et les légumes, le consommateur tunisien reste toujours dans l’expectative et craint la calcination des prix au cours de ce mois Saint.

