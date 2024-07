Hausse des prix des volailles et des huiles alimentaires

Ramadan approche et les prix des aliments dégringolent… On est supposé être compatissants envers les pauvres, les nécessiteux et meme le citoyen moyen, mais malheureusement ce n’est pas le cas en Tunisie apparemment !

Aujourd’hui, 8 Juillet 2013, L’institut National de Statistiques (INS) a annoncé que l’indice des prix à la consommation (IPC) est en hausse.

L’INS a publié des statistiques qui affichent que l’IPC a augmenté de 0.3% au mois de Juin 2013 surtout en ce qui concerne les volailles (+3.6%), les huiles alimentaires (+1.6%), les poissons (+0.7%) et les oeufs (+0.1%).

Par contre, et heureusement, l’INS confirme quand même une baisse pour certains aliments comme -1.2% pour les légumes, -0.9% pour la viande bovine et -0.7% pour la viande ovine.

