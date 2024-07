Tunisie : en gage de soutien au tourisme Tunisien, la France signe une convention de coopération

Le ministre du Tourisme Jamel Gamra a annoncé qu’une nouvelle convention de coopération touristique avec la France a été signée aujourd’hui ,le vendredi 5 Juillet 2013.

Cette convention a pour but le financement des petites et moyennes entreprises ainsi qu’un plan de soutien pour les investissements dans les projets touristiques, surtout que la France représente la première source au niveau du marché touristique Tunisien.

L’accord stipule, notamment, la mise en place de mécanismes nouveaux permettant de rapprocher les professionnels des deux pays et ouvrant de nouveaux horizons de coopération.

Il s’agit, notamment, du développement des flux touristiques à travers l’organisation de plus de voyages organisés et la facilitation de la mobilité des touristes français.

Les deux parties ont également convenu d’explorer de nouvelles pistes de coopération, notamment en matière de formation professionnelle, d’aménagement de zones touristiques et de participation aux manifestations et foires internationales.

