Bourse : L’action de BlackBerry continue sa chute

L’action de BlackBerry (TSX:BB), fabricant de téléphones intelligents a poursuivi sa chute, échappant près de huit pour cent, dans la foulée des décevants résultats trimestriels présentés vendredi.

Le titre a plongé de 86 cents, soit 7,8 pour cent, pour clôturer à 10,22 $ à la Bourse de Toronto. Sur Wall Street, sa chute a été de 59 cents US, soit plus de cinq pour cent, à 9,70 $ US.

La société de Waterloo, en Ontario, est maltraitée sur les marchés d’actions depuis qu’elle a dévoilé, vendredi, une perte nette de 84 millions $ US, ou 16 cents US par action, pour le trimestre close le 1er juin.

L’action de BlackBerry avait chuté de 26 pour cent vendredi après que le chef de la direction, Thorsten Heins, eut affirmé que d’autres pertes étaient attendues pour le prochain trimestre.

J’aime ça : J’aime chargement…