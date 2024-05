Redeyef suspend encore l’extraction du phosphate

A l’encontre de la Compagnie de Phosphate de Gafsa (CPG) qui a repris ses activités d’extraction, de production et de transport dans les mines du Métlaoui, ce jeudi 2 mai 2013, après une interruption qui a duré plus d’un mois; les activités d’extraction et de production de phosphate brut et commercial à Rédayef restent encore en suspens.

Le Président de la République Tunisienne provisoire, Moncef Marzouki, a adressé à l’occasion du 1er Mai, un message aux travailleurs du bassin minier de Rédeyef les mettant en garde contre une telle insurrection. Il a cité à titre de rappel, que les pertes ont atteint 2000 milliard de dinars.

J’aime ça : J’aime chargement…