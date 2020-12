Les pièges à éviter pour construire sereinement en Tunisie

La construction de maison en Tunisie a le vent en poupe. Cadre de vie paisible, coût de la vie réduit, infrastructures adaptées aux francophones, climat clément, population accueillante et chaleureuse ainsi que la richesse de la culture locale à découvrir, sont autant de raisons qui poussent de plus en plus de personnes, seniors ou actifs, à se faire construire une demeure en Tunisie.

S’il est vrai que la Tunisie constitue la meilleure destination pour combiner budget respecté et conditions paradisiaques il faut néanmoins rester vigilant aux préparatifs de votre départ.

En effet comme toute situation en expansion, des dérives surviennent. Profitant du phénomène d’euphorie autour de la Tunisie, certaines entreprises peu scrupuleuses surfent sur l’effet d’aubaine pour proposer des services à la va-vite.

Voici un petit guide pratique permettant de connaitre les pièges à éviter et vous donnant les bonnes adresses pour profiter pleinement de toutes les merveilles dont recèle la Tunisie.

Pour s’installer Tunisie certains feront le choix d’emménager dans une résidence secondaire qu’ils auront acquis ou fait construire. Bien que le secteur immobilier et touristique pousse la construction toujours plus en avant, réaliser un projet de construction n’est pas des plus évidents.

Souvent les interlocuteurs vers qui se tourner sont rares et les choix pour construire un bien immobilier sont restreints. Il est parfois nécessaire de gérer plusieurs corps de métiers autour de la construction d’une maison. Face à ces difficultés, nombreux se tournent vers le carnet d’adresses et les connaissances familiales, expériences qui sont parfois source d’échecs.

Ces difficultés qui apparaissent lorsque l’on désire faire construire un bien, s’accompagnent de procédures administratives qui peuvent enclaver le bon déroulement des étapes d’un projet. Si à cela on ajoute le fait d’être étrangers, cela relèvera quasiment du parcours du combattant.

Pour une construction sans encombres, il est conseillé de faire appel à des constructeurs fiables et certifiés qui offrent un service complet d’amont en aval de votre projet et entièrement garanti.

En effet quoi de mieux que les meilleures garanties pour assurer un service optimal. Avec un prix ferme et une livraison finale au prix ferme, vous êtes assurés contre les variations des prix des matières premières et des services, dans un univers toujours en mouvance.

Le respect des délais est également l’un des éléments principaux, sinon le principal à prendre en compte. Avec un constructeur certifié, le planning est détaillé et convenu à l’avance et vous pouvez le consulter à distance à tout moment. Il est indispensable qu’un service comme celui-ci figure dans votre projet de construction.

Certains pourraient se poser la question du manque de services autour de la construction en Tunisie malgré le boom touristique et immobilier. La réponse est assez simple : les constructeurs professionnels sont mobilisés uniquement sur les grands projets immobiliers tels que les complexes hôteliers ou les immeubles d’habitation. Laissant ainsi de coté les particuliers pour leurs constructions.

Les seules solutions qui leur sont offertes restent de faire appel à des artisans indépendants ou à de la famille par le bouche à oreille.

L’artisanat est une excellente chose et mérite d’Etre soutenu et encouragé. Cependant, les artisans ne disposent pas des outils à la pointe en matière de gestion des chantiers. Ils n’intègrent pas tous les corps de métiers, ne gèrent pas les étapes administratives et vous épaulent encore moins pour le financement.

Les artisans pour faire construire en Tunisie

Afin de bénéficier des meilleurs artisans locaux, tout en ayant la modernité du service, il vous faut un constructeur capable de vous offrir un service clé en main. Grâce à ses équipes Franco-Tunisiennes, le constructeur combine les techniques de gestion du secteur du bâtiment français au savoir-faire tunisien. Ainsi c’est un service adapté, sécurisé et moderne qui est mis à disposition de tous les budgets.

Architecte, maitre d’œuvre, gros œuvre, plomberie, maçonnerie, électricité, isolation, chauffage, énergie renouvelable, déclaration de travaux, étude des sols, déclaration aux cadastre, garantie décennale, prêt avantageux, suivi des travaux, fiscalité et encore beaucoup d’autres…ce sont tous les aspects qui sont pris en charge chez un constructeur certifié.

On est tout de même en droit de se poser la question de la légitimité d’un tel constructeur. En effet certains pourraient se dire qu’ils peuvent tout gérer eux mêmes. Il y a un dicton qui dit : » Plus le combat est dur, plus la victoire est belle »

Et bien si vous désirez faire de votre installation en Tunisie un combat sans fin, bon courage. Pour les autres choisissez la tranquillité et optez pour un constructeur reconnu, certifié et qui bénéficie de la connaissance locale avec la modernité européenne.

Un autre exemple de construction en Tunisie

Une fois votre construction achevée, la garantie d’achèvement parfait et la garantie décennale vous certifient une qualité du rendu final afin de pouvoir en profiter dans les meilleures conditions. Grâce aux partenaires fournisseurs et au centre de conception des modèles de maisons, une entreprise de construction certifiée s’assure une durée de vie des biens et une résistance maximales.

Tout ceci ne concerne que l’aspect technique de la construction, qui bien que primordial, n’est que la partie émergée de l’iceberg. Car construire sa maison, au sens de monter les murs n’est pas la partie la plus lourde à mener, ce n’est que la concrétisation de toute la réflexion et de tous les efforts à mener parallèlement pour un succès du projet.

Pour cela, avant même de décider quoi construire il vous faut une étude financière. Grâce à des partenariats exclusifs avec des banques locales, un constructeur certifié vous assure une étude financière et un financement exceptionnels. Son réseau de courtiers spécialisés permet d’offrir des solutions adaptées avec de hautes garanties et surtout des facilités de crédit en euros et entre deux pays, comme avec la France. Utile à savoir, surtout en surplus des accords sur l’imposition entre les deux pays, financièrement avantageux…

Le financement d’une construction en Tunisie

Une fois la question du financement réglée il vous faut trouver un terrain et choisir quelle maison construire. Pour cela divers moyen existent. Vous pouvez disposer de votre propre terrain ou en choisir un chez le constructeur. Celui-ci bénéficie d’une liste de terrains qu’il négocie avec ses contacts. En plus de fournir des terrains, un constructeur certifié a dans son catalogue, des modèles de maisons conçues pour une ergonomie optimale. Ces modèles préétablis sont évidemment personnalisables afin de se les approprier. Une gamme complète permet de satisfaire tous les budgets et de contenter des plus ambitieux aux plus économes.

Nous l’abordions, la construction d’une maison peut vite devenir un parcours du combattant, surtonte concernant la gestion administrative du projet. Votre constructeur doit, de par la nature de service, prendre en charge l’intégralité des démarches administratives. Nécessaires mais pénibles et énergivores, ces démarches sont gérées par le réseau local du constructeur pour éviter toute perte de temps inutile.

S’accompagne à cette gestion administrative, la gestion des étapes d’avancement de votre chantier. L’entreprise en charge des travaux propose de manière exclusive une gestion pilotée à distance de l’avancement de ses chantiers. Du coup les retards sont inexistants et aucune déception n’est possible.

Mis bout a bout tous ces éléments font faire beaucoup d’économies. Sur le plan pécuniaire, psychologique et même environnemental. Grace aux solutions faisant appel aux énergies renouvelables, les constructions certifiées assurent une performance à la pointe des technologies. Ce n’est pas parce que vous construisez une résidence secondaire que vous ne pouvez pas construire ecocitoyen. Grace aux panneaux solaires, pompes à chaleur et autres solutions, économisez de l’énergie et du temps. Et c’est aussi dans l’air du temps!

En vidéo, des conseils pour bien construire en Tunisie

