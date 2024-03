Abdelwaheb Maâtar: « Une baisse des prix dans 15 jours »

Pour son premier jour à la tête du ministère du Commerce, Abdelwaheb Maâtar, ministre au sein du nouveau gouvernement de Ali Larayedh, a indiqué que son ministère présentera un nouveau programme pour baisser les prix des produits alimentaires, et ce, dans les quinze jours à venir.

Ce programme se basera sur la lutte contre le commerce parallèle et le renfort des contrôles économiques et sanitaire ainsi que la lutte contre la contrebande selon Ridha Saïdi.

Rappelons que M. Maâtar était ministre de l’Emploi et la Formation au sein du gouvernement de Hamadi Jebali et fait partie des ministres les plus critiqués.

J’aime ça : J’aime chargement…