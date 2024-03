Collection Ice-Watch inspirée du graphisme de BMW Motorsport

La marque Ice-Watch annonce le début d’une double collaboration inédite avec le célèbre constructeur automobile allemand BMW. Alors qu’une nouvelle collection de montres inspirée directement du graphisme de BMW Motorsport verra le jour en mai 2013, Ice-Watch soutiendra également BMW Motorsport dans sa participation au DTM, le championnat de voitures de tourisme de renommée internationale. La convergence des valeurs d’Ice-Watch et de BMW donne tout son sens à ce partenariat unique entre deux marques de renom au tempérament explosif.

La marque Ice-Watch s’engage dans un double partenariat alliant sport, design et passion avec BMW, la prestigieuse marque automobile allemande.

Une montre « racing » accessible

Une nouvelle collection de montres Ice-Watch directement inspirée du graphisme BMW Motorsport verra le jour en mai 2013. Fidèles à l’identité de la marque Ice-Watch, ces nouvelles créations à l’allure sporty chic digne des plus grands circuits seront disponibles en version classique ou chrono (évoquant dans ce cas un tableau de bord), ainsi qu’en en différentes tailles et combinaisons de couleurs.

Partenariat Premium pour le Championnat DTM

En tant que Partenaire Premium du constructeur, la marque Ice-Watch partira par ailleurs aux côtés de BMW a l’assaut de l’édition 2013 du DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), le mythique championnat de voitures de tourisme. Les couleurs d’Ice-Watch seront entre autres fièrement apposées sur l’une des voitures BMW qui prendra part à cette compétition disputée sur 10 manches du 5 mai au 20 octobre prochains. Le pilote de 23 ans Marco Wittman en prendra les commandes.

Pour Jean-Pierre Lutgen, CEO de la marque Ice-Watch :

« BMW incarne l’innovation, le design, des performances de pointe, la robustesse, ainsi que l’excellence des services après-vente et l’accessibilité – autant de caractéristiques qui animent Ice-Watch. Ce partenariat est une nouvelle fois la preuve que la marque Ice-Watch est considérée comme un partenaire solide et crédible. Il permet à la marque d’asseoir un peu plus sa position parmi les leaders des montres « fashion », obtenue grâce à une nouvelle vision des montres, des prix abordables, un large choix de couleurs et de modèles, et une innovation constante. »

A propos d’Ice-Watch :

Créée en Belgique en 2007 à Bastogne, Belgique, la montre Ice-Watch est aujourd’hui vendue dans plus de 100 pays. Avec quelque 500 références, elle décline son design unique en de nombreux modèles et couleurs, pour tous les goûts, tous les styles, toutes les envies. En 6 ans, près de 10 millions de montres ont été vendues de par le monde. Plus d’informations sur www.ice-watch.com et www.facebook.com/ice.watch

A propos de BMW Group:

Le Groupe BMW est l’un des constructeurs automobiles et de motos les plus reconnus au monde., avec ses marques BMW, MINI et Rolls-Royce. Le Groupe BMW est une entreprise de dimension mondiale avec 29 sites de production et de montage implantés dans 14 pays différents et un réseau de vente présent dans plus de 140 pays. En 2012, le Groupe BMW a vendu dans le monde près de 1,85 millions d’automobiles et plus de 117.000 motos. Le résultat avant impôts s’est monté à 7,38 milliards d’euros en 2011, le chiffre d’affaires à 68,82 milliards d’euros. Au 31 décembre 2011, le Groupe BMW employait quelque 100.000 personnes

Collection Ice-Watch – BMW Motorsport en pratique

2 modèles Chrono : Chrono bleu-blanc-rouge (dominante bleu) et Chrono blanc-bleu-rouge (dominante blanc)

2 tailles : big et big big

2 modèles classiques : Bleu-blanc-rouge (dominante bleu) et Blanc-bleu-rouge (dominante blanc)

3 tailles : small, unisex et big

Etanchéité de 10 ATM

Boîtier en Ice-Ramic (PA+), fond vissé

Bracelet tricolore moulé en une pièce

J’aime ça : J’aime chargement…