Le Qatar accorde à la Tunisie un prêt d’un milliard de dollars

Le Qatar a accordé à la Tunisie un prêt d’un milliard de dollars, dont la moitié pour sa banque centrale (BCT), a annoncé mercredi le porte-parole de la présidence de la République, Adnan Moncer.

Le gouvernement qatari se dit aussi prêt à accueillir quelque 20.000 travailleurs tunisiens dans le cadre de la coopération technique bilatérale, a affirmé à la presse M. Moncer, cité par l’agence officielle TAP.

Le président tunisien, Moncef Marzouki, a effectué le 20 avril une visite au Qatar pour participer à la 13e réunion ministérielle de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Selon la présidence, la participation du M. Marzouki à cette réunion visait à drainer des investissements arabes et internationaux en Tunisie et consolider la coopération et les relations de partenariat entre la Tunisie et tous les pays du monde.

Le gouvernement dirigé par le parti islamiste Ennahdha a noué d’excellentes relations avec le Qatar, dont l’émir s’était déplacé en Tunisie le 14 janvier pour la célébration du premier anniversaire de la révolution.

La Turquie, autre pays avec lequel le gouvernement a resserré les liens, avait annoncé en janvier l’ouverture d’une ligne de crédit de 500 millions de dollars pour la relance de l’économie tunisienne en récession.

Les États-Unis ont également annoncé en mars le versement de 100 millions de dollars à la Tunisie pour que ce pays honore des paiements dus à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement.

La Tunisie compte plus de 700.000 chômeurs et 24,7% des Tunisiens vivent avec moins de deux dollars par jour. Le taux d’endettement extérieur du pays est évalué à 43% du produit intérieur brut.

