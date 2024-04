Le Ministère du Commerce et de l’Artisanat se propose de lancer un appel d’offres pour l’élaboration d’une étude technico-économique du projet de création d’une zone commerciale et logistique à Ben Guerdane.

Les bureaux d’études spécialisés et les banques d’affaires, intéressées par le présent appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Affaires Administratives et Financières du Ministère du Commerce et de l’artisanat, 37, Avenue Kheireddine Pacha – 1002 Tunis, bureau n°119 premier étage.

Les offres doivent être adressées au nom du Directeur des Affaires Administratives et financières par voie postale ou par rapide poste ou par dépôt direct au bureau d’ordre central , sous plis fermés cacheté à l’adresse ci – après :Ministère du Commerce et de l’artisanat : 37, Avenue Kheireddine Pacha 1002, Tunis. Et portant la mention suivante : « A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 4/2012 – Elaboration d’une étude technico-économique du projet de création d’une zone commerciale et logistique à Ben Guerdene » et doivent parvenir au bureau d’ordre central du ministère du commerce et de l’artisanat au plus tard le 15 Mai 2012. (Le cachet du bureau d’ordre central faisant foi ) .

La séance d’ouverture des plis sera publique, et elle se tiendra le 17 Mai 2012 à 10h.00 à la petite salle de réunion sise au cinquième étage du siège du Ministère du commerce et de l’artisanat.

