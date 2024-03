Kasserine : des journées du tourisme culturel et écologique

Des journées du tourisme culturel et écologique se tiennent les 29 et 30 mars, à Kasserine.

Participent à cette rencontre de Kasserine des hommes d’affaires, des associations locales et des représentants de l’Office du développement du centre-ouest, des commissariats régionaux au tourisme, à la culture et à l’artisanat et de l’ambassade britannique à Tunis.

Au programme de la première journée, un atelier organisé au centre des colonies de vacances de Chaambi, mettant l’accent sur la valorisation des ressources culturelles, archéologiques et écologiques de la région, et réunissant autour d’une table des jeunes entrepreneurs potentiels avec des responsables des structures d’appui.

Kasserine, la réunion du tourisme

La deuxième journée de Kasserineest consacrée à des visites dans les sites archéologiques à Sbeitla, Thala et Haidra.

Des sociétés britanniques spécialisées sont disposées à coopérer avec les groupes d’investisseurs tels que United Gulf Financial services-North Africa-UGFS pour offrir le soutien financier nécessaire au développement de projets visant à aider à promouvoir les sites archéologiques et écologiques en Tunisie, affirme l’ambassade britannique, dans un communiqué publié à cette occasion.

Par ailleurs, le Royaume Uni prévoit de doubler, le budget alloué par le biais du Fonds de Partenariat Royaume-Uni-Monde Arabe pour soutenir la croissance économique en Tunisie, budget qui totalisait 2 millions de dinars, précise l’ambassade dans ce même communiqué.

