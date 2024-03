Les fibres végétales à l’honneur au salon national de l’Artisanat

Le salon National de l’Artisanat se tiendra, cette année, du 23 au 1er avril 2012, au centre des expositions du Kram, a annoncé l’Office National de l’Artisanat (ONT).

Selon un communiqué de l’ONT, publié, lundi, à Tunis, ce salon qui s’étendra sur une superficie globale de 20 000m2 s’intéressera au monde des cadeaux, à la décoration d’intérieur, aux textiles, aux meubles, à la mosaïque, à la céramique, à la bijouterie et l’habit traditionnel ainsi qu’aux fibres végétales….

Environ 700 exposants venant des différents gouvernorats du pays, prendront part à ce rendez-vous annuel, contre 400 en 2011.

Le salon comportera deux nouveaux espaces consacrés respectivement aux jeunes promoteurs (60 exposants) et à une foire des fibres végétales.

Les autres espaces sont dédiés au commerce, au centre technique de la création et de l’innovation des tapis et de la tapisserie et aux associations, outre l’espace réservé aux enfants.

Le secteur de l’artisanat contribue à hauteur de 4% dans le PIB, offre 300 mille postes d’emploi directs et génère des recettes d’exportations atteignant 380 millions de dinars.

