Coca Cola: Nos produits ne contiennent pas de matière cancérigène

Plusieurs médias ont relayé ces derniers jours une information relative à Coca Cola annonçant que la recette de la fameuse boisson contient une matière cancérigène et que la compagnie serait sur le point d’adapter sa recette afin d’éviter de voir son produit accompagnés d’un label « cancérigène » à cause de la matière qui donne à la célèbre boisson sa couleur brune typique.

Suite à cette vague d’informations qui circulent sur Internet depuis presque une semaine, la compagnie Coca Cola nous a indiqué que “la couleur caramel utilisée dans l’ensemble de ses produits a été, et sera toujours un produit sûr. The Coca-Cola Company ne changera jamais sa formule célèbre qu’elle utilise dans la fabrication de ses boissons”.

Bien que la compagnie procède, de temps à autre, à la modernisation de ses précédés de fabrication, la formule secrète de Coca Cola reste inchangée au fil des années selon un communiqué dont nous avons reçu une copie. “Les modifications auxquelles pourrait procéder la société n’influenceront ni la couleur ni le goût du produit Coca-Cola. Au fil des années, nous avons procédé, de temps à autre, à la modernisation de nos procédés de fabrication, sans jamais changer notre formule secrète”, rapporte le communiqué.

Ci-dessous le texte complet constituant le droit de réponse de la Compagnie Coca Cola.

Une large couverture médiatique a été consacrée ces derniers jours à de fausses déclarations au sujet du caramel et des boissons du groupe Coca-Cola.

A travers cette déclaration, nous voulons rétablir des faits et apporter des clarifications à ce sujet.

«La couleur caramel utilisée dans l’ensemble de nos produits a été, et sera toujours un produit sûr. The Coca-Cola Company ne changera jamais sa formule célèbre qu’elle utilise dans la fabrication de ses boissons.»

«Les modifications auxquelles pourrait procéder la société n’influenceront ni la couleur ni le goût du produit Coca-Cola. Au fil des années, nous avons procédé, de temps à autre, à la modernisation de nos procédés de fabrication, sans jamais changer notre formule secrète».

«Nous avons demandé à nos fabricants de caramel de modifier leur processus de production. Ceci n’aura aucun effet sur notre formule ou sur nos produits de haute qualité au goût exceptionnel, répondant parfaitement aux attentes de nos consommateurs.»

«Notre engagement à garantir la plus haute qualité et la sécurité de nos gammes de produits demeure notre priorité absolue. Et nous allons continuer à faire usage des nouvelles technologies sur la base de preuves scientifiques afin de s’assurer que nos produits sont toujours sûrs.»