Service de transfert d’argent entre Western Union et La Poste

La Poste Tunisienne et Western Union ont signé, mardi à Tunis, un accord offrant des services de transfert d’argent via la carte de paiement électronique e-dinar SMART-compte ABMT. Ce nouveau service permettra aux clients de la poste tunisienne de recevoir les transferts d’argent à leur guise via la plate forme e-Dinar 24/24 et 7 jours /7 sans besoin de se déplacer aux bureaux de poste.

A partir de n’importe quel point de vente de Western Union à travers le monde, le client recevra son argent qui passera par les canaux électroniques de la Poste tunisienne avec la plate-forme e-Dinar, minimisant le besoin de manipuler le cash, fournir des documents d’identification ou remplir des formulaires lors de chaque transfert d’argent.

Au cours d’une conférence de presse tenue, mardi à Tunis, Samir Jerbi, directeur de la planification et de la communication de la Poste Tunisienne, a indiqué que ce nouveau service qui sera opérationnel au mois d’avril 2012, permettra au client d’effectuer cette opération à n’importe quelle heure et d’éviter ainsi le décalage horaire entre les pays. La Poste Tunisienne offre ce service gratuitement, a-t-il précisé.

Le responsable a, en outre, annoncé que la poste prépare le lancement d’autres produits électroniques avec western Union, à savoir le transfert d’argent via le téléphone mobile, Internet et les réseaux des guichets automatiques. Pour sa part, Aïda Diarra, vice-présidente régionale de Western Union pour l’Afrique du Nord, Centrale et de l’Ouest, a souligné que cette opération, première en Afrique du Nord, fait partie de la stratégie des canaux électroniques adoptée par les deux entreprises qui cherchent à offrir aux clients nouveaux et existants une variété de méthodes de transfert d’argent. Elle a rappelé que The Western Union Company est un prestataire de premier plan de services de paiement internationaux, avec une part de marché mondiale estimée à 18%.

Au 31 décembre 2011, les services des marques Western Union, Vigo et Orlandi Valuta étaient offerts par le biais d’un réseau de 485 mille agences réparties dans 200 pays et territoires.

Partager : Twitter

Facebook