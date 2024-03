Un site web pour les concours de la Compagnie des Phosphates de Gafsa

“cpg.concours.gov.tn” est l’adresse du nouveau site Web qui sera lancé, à partir de lundi 5 mars 2012, comportant la liste nominative des candidats au concours de recrutement d’agents d’exécution à la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG).

Cette annonce a été faite dans un communiqué conjoint de la CPG et des ministères de l’Emploi et de l’Industrie.

Il s’agit bien de la publication de la liste des candidats et non pas des lauréats au concours de la CPG et ce, afin de permettre à ces candidats de vérifier la réception de leur dossier et l’exactitude des données qui les concernent en vue de compléter les documents manquants.

La création de ce site s’inscrit dans l’objectif de garantir la transparence des procédures de recrutement, précise la même source.

Les listes des candidats seront publiées par délégation conformément au calendrier suivant:

Mdhilla et Om Larayes : du 5 au 9 mars 2012

Redeyef : du 7 au 11 mars 2012

Métlaoui : du 10 au 14 mars 2012

