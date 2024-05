Les questions les plus posées sur le Bitcoin

Bitcoin est l’une des cryptomonnaies les plus utilisées de nos jours. C’est aussi la première cryptomonnaie que le monde ait connu. Même si celui-ci connaît des chutes de temps à autre, il reste un leader sur le marché des monnaies virtuelles. Vous avez peut-être déjà lu beaucoup de choses sur le Bitcoin. Cependant, pour vous renseigner plus rapidement, voici les questions les plus posées sur cette cryptomonnaie.

Quelle est l’origine du Bitcoin ?

Bitcoin a vu le jour en octobre 2008, il y a plus de 10 ans donc. Un certain Satoshi Nakamoto, mais aussi d’autres personnes qui travaillent avec lui annoncent que la première cryptomonnaie de l’histoire de l’humanité va voir le jour. On l’appelle « Bitcoin ». Il faut noter qu’à ce moment-là, il y a eu une grande crise financière mondiale. Lehman Brothers a fait faillite. De nombreuses banques également. On se demande encore s’il s’agissait d’un pur hasard que la sortie de la première cryptomonnaie coïncidait avec la crise.

Est-ce que le Bitcoin est une véritable monnaie ?

Tout dépend de la définition d’une monnaie. Mais en réalité, on ne peut pas qualifier le Bitcoin et toutes les cryptos apparus après lui d’ailleurs, de monnaie, pour la seule et bonne raison qu’elles ne dépendent pas d’une institution financière, ni d’une institution tout court, pas même de l’état, mais sont complètement indépendantes. Toutefois, pour faciliter la démocratisation de cette nouvelle technologie, on la qualifierait juste de monnaie virtuelle ou de monnaie 2.0.

Qu’est-ce que le Bitcoin alors ?

Le Bitcoin est une cryptomonnaie, la première jamais connue de l’histoire, basée sur un programme informatique : la blockchain. C’est celle-ci qui va déterminer par exemple le nombre de cryptomonnaies qui seront émises cette année. Ni la banque, ni l’état ne peuvent contrôler sa valeur au fil des ans. La blockchain est un programme très sécurisé, mis en place par plusieurs développeurs. Elle est codée. Il n’y a que ces développeurs qui peuvent changer les codes. Toutefois, s’il y a un changement qui doit être opéré, il faut que tous les développeurs soient unanimes pour qu’il puisse se faire.

Comment fonctionne le Bitcoin ?

Comme nous l’avons évoqué plus haut, Bitcoin fonctionne sur la base de la blockchain, comme toute autre cryptomonnaie d’ailleurs. Le principe de fonctionnement est le même que celui des banques. Seulement, celles-ci n’existent pas pour les cryptos. Tout est sous contrôle dans la blockchain.

La blockchain est une sorte de banque centrale géante qui numérise toutes les données, les opérations, les transactions effectuées sur le Bitcoin. Ce sont les portefeuilles du Bitcoin qui calculent les soldes de manière automatique. Ensuite, les transactions sont acheminées vers les comptes des utilisateurs. Tout se fait automatiquement et plus ou moins rapidement. C’est le processus du minage.

Comment acheter et vendre des bitcoins ?

Il existe de nombreuses plateformes sécurisées où l’on peut acheter et vendre des cryptomonnaies. Il y en a qui permet aussi de trader celles-ci. Quoi qu’il en soit, il convient de faire attention, car les arnaqueurs mettent aussi tout en œuvre pour pirater les comptes des utilisateurs. Voilà pourquoi vous devez avoir recours à des plateformes sécurisées pour acheter Bitcoin.

Est-ce qu’on peut acheter avec le Bitcoin ?

De plus en plus de magasins en ligne acceptent les Bitcoins en fonction de la Loi qui régit leur pays. Sinon, le concept des NFT est très en vogue en ce moment, vous permettant d’acheter des arts virtuels avec des Bitcoins ou d’autres cryptomonnaies.

J’aime ça : J’aime chargement…