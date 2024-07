Une Norvégienne violée à Dubai est condamnée à 16 mois de prison

Seize mois de prison pour une Norvégienne de 24 ans ! Le verdict a été prononcé, mercredi 17 juillet, par un tribunal à Dubaï, alors que la victime avait portée plainte pour viol..

Selon le tribunal, la sentence sanctionne un comportement indécent, impliquant une relation sexuelle hors mariage (adultère), et la consommation d’alcool.

Alors qu’elle était de sortie avec des collègues dans le cadre d’un voyage d’affaires, Marte Dalelv (la victime) avait été violée le 6 mars, [selon la BBC]. Alors que la jeune femme s’était rendu au commissariat pour porter plainte, les policiers lui avaient confisqué son passeport et son argent.

Trois jours plus tard, trois chefs d’accusation ont été prononcé à son encontre, notamment pour adultère. Selon Rue89, elle a été immédiatement renvoyée par la franchise dubaïote de l’entreprise pour laquelle elle travaillait, Total Home Experience, « THE One ».

Faisant appel vendredi, 19 juillet 2013, de sa condamnation et devra donc être rejugée, probablement début septembre. En attendant, elle a trouvé refuge dans une église norvégienne de Dubaï, d’où elle a lancé un appel à une aide financière après avoir dépensé ses économies en frais d’avocat.

A ce propos, Espen Barth Eide, ministre des affaires étrangères norvégien, a fortement condamné cet incident affirmant à l’agence Presse NTB « Il semble très étrange qu’une personne qui dénonce un viol soit condamnée pour des actes qui dans notre région du monde ne sont même pas des délits ».

Le ministre a affirmé avoir tenté de contacter son homologue des Emirats Arabes Unis pour discuter de l’affaire.

